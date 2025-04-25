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Вирішення боргової кризи в енергетиці допоможе залучити нових інвесторів – Корф

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Вирішення боргової кризи в енергетиці допоможе залучити нових інвесторів – Корф
Через відмову США використовувати більше чистої енергії інвестори шукають нові ринки
фото: depositphotos.com

Боргова криза в енергетиці заважає отримати нові інвестиції у відбудову – інвестор

Україні треба пришвидшити вирішення боргової кризи в енергетиці, щоб це не заважало залучати інвесторів у відбудову енергетики з використанням найкращих технологій. Про це заявив Євген Корф, директор ТОВ НВП «Енерго-плюс». 

«Бар’єри залишаються. Заборгованість перед виробниками зеленої електроенергії перевищує 25 млрд грн», – сказав Корф.

Він зазначив, що через відмову США використовувати більше чистої енергії інвестори шукають нові ринки.

На його думку, Україна має використати ці можливості для отримання нових інвестицій в енергетику.

«Щоб не опинитися на периферії нового зеленого світу, нам потрібно: врегулювати розрахунки з інвесторами; лібералізувати доступ до мереж для резервної генерації; запустити механізми підтримки для нових СЕС, ВЕС і когенерації», – пояснив Корф.

Також він вважає, що країна має переналаштувати партнерства, зокрема з ЄС, Канадою, Кореєю, Японією і посилити роль українських компаній.

«Енергетична конкуренція майбутнього розгортається вже сьогодні. І від того, наскільки ми будемо готові до неї, залежить не лише економічне зростання, а й енергетична безпека держави», – зазначив учасник ринку.

Нагадаємо, в ДП «Гарантований покупець» повідомили, що заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел наразі складає 22 млрд грн. 

На думку нардепа Олексія Кучеренка, енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками. Йдеться про створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.

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Теги: інвестиції Україна енергетика електроенергія борг

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