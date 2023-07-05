Росія формує армію на Північному флоті: аналітики ISW визначили її головну мету

Влада Росії хоче продемонструвати військову відповідь на вступ до альянсу Фінляндії

Росія формує нову загальновійськову армію у складі Північного флоту, мабуть, для того, щоб показати свою боєздатність проти НАТО. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Джерела в Міноборони РФ стверджували, що існуючий 14-й армійський корпус Північного флоту буде перетворено на нову загальновійськову армію з підлеглими їй мотострілецькими бригадами, дивізіями та полками.

Російські армійські корпуси до вторгнення в Україну існували лише у складі флотів і здебільшого виконували ті ж самі функції, що й загальновійськові армії. На думку експертів ISW, повідомлення про рішення сформувати нову загальновійськову армію, найімовірніше, є своєрідною демонстрацією сил перед самітом НАТО 11-12 липня.

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Таким чином, влада РФ хоче продемонструвати військову відповідь на вступ до альянсу Фінляндії. Створення армії саме собою не підвищить боєздатність Росії, і незрозуміло, де російське військове керівництво міг би знайти особовий склад і техніку, які знадобляться створення матеріальної різниці.

Просування українських військ

Збройні сили України продовжують вести наступальні дії одразу за декількома напрямками. Зокрема, українським воїнам вдалося закріпитись на нових позиціях поблизу Бахмута.

4 липня Генштаб України повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи безуспішно намагалися перетнути північний міжнародний кордон між Україною та Росією у невстановлених районах на Сіверському та Слобожанському напрямках.

Представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий 3 червня повідомив, що російські війська у зоні відповідальності Східного угруповання військ України мають близько 180 тисяч осіб, 120 із яких діють на напрямі Куп'янськ-Лиман.

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Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація у Бахмуті загострилася, російські та українські сили борються за ініціативу та контроль над місцевістю. Маляр додала, що українські сили наступають на південному фланзі Клещеївки, а на північному фланзі населеного пункту продовжуються бої.

У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили 9 атак російських військ поблизу Григорівки, Богданівки, Івановського, на захід від Ягідного і на південний схід від Білої гори. Також українські війська вели наступальні дії на північ та південь від Бахмута, закріплюючись на нових позиціях.

Російські «воєнкори» стверджували, що українські війська просунулися в районі Дубово-Василівки. Російський військовий блогер також стверджував, що ЗСУ вели наступальні операції поблизу Клищіївки, Озаранівки та Курдюмівки.

Часті проблеми з бойовими можливостями Росії, ймовірно, продовжують впливати на здатність російських сил захищатися від українських контратак в районі Бахмута. ISW раніше оцінювала, що проблеми різних російських угруповань Бахмутської осі поряд із очевидними збоями в командуванні та управлінні, ймовірно, перешкоджали силам РФ у цьому районі проводити ефективні оборонні операції.

У Генштабі України повідомили, що українські війська тримали оборону від наступальних дій росіян поблизу Авдіївки та відбили 15 російських наземних атак поблизу Мар'їнки.

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Російський військовий блогер заявив, що українські війська вийшли на кордони Приютного, що за 15 км на південний захід від Великої Новосілки на сході Запорізької області.

Російські джерела стверджують, що 4 липня українські війська продовжували контрнаступ у районі Орєхова на заході Запорізької області. Бригада морської піхоти (Чорноморський флот РФ) і 58-а загальновійськова армія (Південний військовий округ РФ) обстрілюють українські позиції на південь від Орєхова, що свідчить про те, що українські сили просунулися на 2 км на північ від Роботиного.

Українські війська завдали удару по російському тилу в окупованій Запорізькій області, 4 липня. Геолокаційні кадри показують наслідки українського ракетного удару Storm Shadow по невизначеному російському складському об'єкту в Якимівці, приблизно за 23 км на південний захід від Мелітополя. Російські джерела також стверджували, що українські сили завдали удару Василівці.

Російські джерела продовжували стверджувати, що українські сили діють поблизу Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області, попри спроби Міноборони запевнити, що російські сили повністю контролюють цю територію.

Раніше повідомлялося, що українські військові продовжують просуватися на таврійському напрямку. Зокрема, на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися в глибину оборони ворога на два кілометри.