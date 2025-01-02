Кандидат у президенти Румунії подав скаргу до Європейського суду з прав людини: причина

Джорджеску вимагає призупинити рішення Конституційного суду Румунії, яке скасувало результати першого туру виборів

Ультраправий кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Причиною стало рішення Конституційного суду розпочати вибори в країні заново. Про це пише G4Media.

Джорджеску звернувся до ЄСПЛ із проханням зобов’язати румунську владу організувати другий тур президентських виборів за участі нього та Елени Ласконі. Він також наполягає на терміновому розгляді цієї справи Судом.

У своїй заяві Джорджеску вимагає:

Призупинити рішення Конституційного суду Румунії, яке скасувало результати першого туру виборів, де він, за підрахунками ЦВК, здобув перемогу, до завершення розгляду справи.

Зобов’язати уряд Румунії продовжити виборчий процес, визнавши результати першого туру, та організувати другий тур.

Зобовʼязати Румунію «вжити заходів для компенсації моральної і демократичної шкоди шляхом відновлення довіри до демократичного процесу».

У своїй заяві до ЄСПЛ політик наголошує на порушенні права на вільні вибори, оскільки, на його думку, результати першого туру було визнано недійсними без достатніх доказів. Він вважає, що порушене й право на справедливий суд через відсутність «прозорого процесу».

Нагадаємо, що 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. До другого туру пройшли ультраправий політик Калін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Однак згодом Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Тепер їх доведеться починати з нуля.

Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією ультраправого кандидата в президенти Каліна Джорджеску, який неочікувано переміг у першому турі виборів.

У документі румунської Служби інформації йдеться, що були отримані дані, які вказують про агресивну рекламну кампанію, проведену в обхід виборчого законодавства. Також є інформація про використання алгоритмів деяких соцмереж для підвищення популярності Джорджеску. А ще в документі сказано, що Румунія є «мішенню для російських гібридних дій, включно з кібератаками, витоками розвідувальної інформації та саботажем».

Також Румунія оголосила дати проведення двох турів президентських виборів. Вони відбудуться 23 березня (перший тур), та 6 квітня (тур другий) 2025 року.