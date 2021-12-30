Стало відомо, чи привітав Путін з Новим роком Зеленського

Глава Кремля розіслав світовим лідерам вітання з Різдвом та Новим роком

Президент РФ привітав з Новим роком та Різдвом лідерів 42 країн

Президент Росії Володимир Путін розіслав світовим лідерам вітання з Різдвом та Новим роком, однак президентів Грузії та Україні вже традиційно проігнорував. Новорічне вітання з’явилося на сайті Кремля.

Путін привітав з Новим роком та Різдвом лідерів 42 країн. У списку, зокрема, новий канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон.

Крім того, вітання російський президент надіслав деяким колишнім лідерам, наприклад Ангелі Меркель, Сільвіо Берлусконі та Біньяміну Нетаньяху.

Другий рік поспіль у вітальному списку немає президента України Володимира Зеленського та лідерки Грузії Саломе Зурабішвілі.

Окремо Путін привітав з Новим Роком та Різдвом керівників міжнародних організацій: генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, очільницю Міжнародного валютного фонду Крісталіну Георгієву, президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха.

До слова, Кремль розкрив деталі сьогоднішніх перемовин Путіна і Байдена.

Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

Зазначимо, Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським.

Як відомо, 29 грудня у РФ відбулась зустріч Путіна і Лукашенка. Диктатори заявили про плани провести спільні військові навчання на території Білорусі у 2022 році.