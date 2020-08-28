Зеленський призначив нового голову Черкаської облдержадміністрації



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Сергій Сергійчук у 2019 році був заступником керівника Центру кібербезпеки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Президент вручив Сергію Сергійчуку службове посвідчення на зустрічі з представниками бізнесу регіону

Президент Володимир Зеленський під час поїздки на Черкащину представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука. Про це повідомляє пресслужба голови держави.

За повідомленням, Зеленський вручив новому очільнику області службове посвідчення на зустрічі з представниками бізнесу регіону.

«Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації на Черкащині. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є», – сказав Зеленський.

Сергійчук пообіцяв «розвивати область, щоб життя черкащан було кращим». «Це і залучення інвестицій, і створення нових робочих місць. Це забезпечення економічної безпеки й медичної, покращення якості освіти. Це і «Велике будівництво», – заявив Сергій Сергійчук.

У 2019 році Сергійчук був заступником керівника Центру кібербезпеки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Як повідомлялося, Зеленський у п'ятницю, 28 серпня, поїхав з робочою поїздкою на Черкащину.

Нагадаємо, напередодні Зеленський на Кіровоградщині представив нового голову обладміністрації.

Також 26 серпня у Кривому Розі на годину затримали футбольний матч, щоб Зеленський першим вдарив по м’ячу.

Охорона Зеленського у Дніпрі зламала ребро активістці, яка намагалася ближче підійти до президента, щоб поставити кілька запитань.

Минулого тижня в Зеленського було турне півднем України — президент провів робочу поїздку у Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.



