Шмигаль не задекларував автомобіль преміум-класу, яким користується його дружина – розслідування

Range Rover Sport 2022 року був зареєстрований на фірму Катерини Шмигаль через півтора місяця її існування

Шмигаль та його дружина проігнорували повідомлення журналістів щодо нової автівки

Дружина прем’єр-міністра України Катерина Шмигаль придбала Range Rover Sport та зареєструвала його на новостворену фірму. Проте вона може користуватися автівкою в особистих цілях, а це передбачає декларування майна. Однак у декларації прем’єра цього авто немає. Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.Інфо», передає «Главком».

Згідно з розслідуванням, у лютому 2024 року Шмигаль створила приватне підприємство «Кадіс УА», яке має займатися готельним бізнесом і здавати майно в оренду. Вона є єдиною власницею компанії. А Range Rover Sport 2022 року був зареєстрований на фірму через півтора місяця її існування. Журналісти знайшли архівне оголошення з продажем саме цієї автівки – торік її продавали за 84,5 тис. дол. або 3,5 млн грн.

Незадовго до купівлі цієї автівки, дружина прем’єра продала своє авто Range Rover Sport 2016 року.

Журналісти з відомостей про сплачені водіями авто штрафи дізналися, що торік новий Range Rover Sport тричі перевищував швидкість. Усі три рази це відбувалося неподалік від помешкання сім'ї прем'єр-міністра у Львові. Останнє з цих порушень зафіксовано у вихідний день – 29 червня 2024 року. Крім того, автівка була припаркована на подвірʼї сімʼї премʼєр-міністра.

«Отже, «робоча» автівка цілком може використовуватися в особистих цілях», – йдеться в розслідуванні.

Катерина Шмигаль проігнорувала дзвінки та повідомлення журналістів із запитаннями про незадекларовану автівку – протягом тижня жінка не відповідала на них. У премʼєр-міністра Шмигаля на запит журналістів щодо автівки його дружини також не відповіли.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексначальник Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області та син колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Олександр Крупа торік придбав п’ять житлових будинків і 14 земельних ділянок.

Зокрема, у 2024 році у селі Гнатівці Лісовогринівецької громади Крупа придбав п’ять земельних ділянок площею 20 тис. кв. м по 36,8 тис. грн, чотири – по 34,8 тис. грн. Крім того, Олександр Крупа придбав п’ять житлових будинків і стільки ж земельних ділянок у селі Шумівці Розсошанської громади. Також продовжує будівництво оселі площею 590 кв. м у Хмельницькому.

З 2024 року у спільній частковій власності Олександра і його дружини Катерини є будівля дискоклубу молодіжно-розважального комплексу. Вона розташована у центрі Хмельницького – парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Приміщення площею 1332,5 кв. м коштувало 1 млн 332 тис. 500 грн.