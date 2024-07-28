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В Одеській області працює ППО

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Одеській області працює ППО
В Одеській області чути вибухи
фото з відкритих джерел

У області фіксують ворожий розвідувальний безпілотник

На Одещині вранці 28 липня зафіксовано ворожий розвідувальний безпілотник, у зв'язку з чим сили та засоби протиповітряної оборони ведуть роботу по його знешкодженню. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«Одеська область – робота ППО по розвідувальному БпЛА!», – йдеться в публікації військових о 0552.

У місцевих пабліках повідомляють про вибухи в Одесі. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про загрозу ворожих ракетних ударів та закликав мешканців бути уважними.

Наразі ситуація в регіоні залишається напруженою.

Раніше повідомлялося, що 4 липня, під час минулої атаки на цивільну портову інфраструктуру Одеського району, окупанти пошкодила портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. В результаті атаки загинув цивільний чоловік. 

Також командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Росії генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша, який є уродженцем Одеси, звинувачено у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. За його наказом у квітні 2022 року російські літаки випустили ракети по Одесі, внаслідок чого було вбито 8 мирних людей та поранено ще 11.

Теги: безпілотник робота чоловік окупанти

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