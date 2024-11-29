Ціни на каву сорту арабіка злетіли до максимуму за 47 років

Ф'ючерси на каву в Нью-Йорку продовжили своє стрімке зростання, досягнувши найвищого рівня за понад чотири десятиліття

Біржові ціни на каву сорту арабіку зросли до максимуму. Про це повідомив Bloomberg. Причина зростання цін – побоювання з приводу нестачі поставок, спричиненої посухою в Бразилії.

Ціна кави сорту арабіка продовжує підвищуватись на тлі побоювань поганого врожаю у Бразилії. Котирування ф'ючерсів на арабіку зросли більш ніж на 3% у ході торгів у Нью-Йорку 28 листопада – до $3,22 за фунт. Це максимальний рівень принаймні з 1972 року. Рекордний максимум ціни на каву було зафіксовано у 1977 році і становив 3,375 долара за фунт.

Бразилія, найбільший у світі виробник кави, пережила цього року безпрецедентну посуху, що викликало побоювання з приводу врожаю 2025/2026 років. Геополітичні чинники, у тому числі перебої з судноплавством у Червоному морі, можливі тарифи США та майбутні рішення Європейського союзу про вирубку лісів також сприяють зростанню цін на каву.

Міністерство сільського господарства США прогнозує, що врожай кави в Бразилії в 2024-2025 сільськогосподарському році складе 66,4 млн. стандартних 60-кілограмових мішків, тоді як раніше очікувалося 69,9 млн. мішків. При цьому запаси кави в Бразилії тепер оцінюються в 1,2 млн мішків на кінець сільгоспроку, що на 26% нижче за показник у попередньому сезоні.

За даними метеорологічної служби Cemaden, поточний сезон у Бразилії є найпосушливішим з 1981 року.

Крім того, сильні дощі у Коста-Ріці призвели до оголошення надзвичайного стану в країні та знищили близько 15% річного врожаю кави в країні, за оцінками дослідницького інституту ICAFE.

У той же час у В'єтнамі стурбовані постачанням кави сорту робусту, також спричиненими посухою під час вегетаційного періоду. Цей сорт використовується для виробництва розчинної кави. З початку поточного року арабіка подорожчала приблизно на 70% у США, робуста – на 85% у Лондоні. Ціна на каву сорту робуста в Лондоні складає близько $5200 за тонну.

До слова, світове постачання кави почало поступово відновлюватися після рекордного падіння. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації кави. Минулого сезону світовий експорт кави знизився майже на 6%, показавши рекордне падіння з другої половини 1990-х років.