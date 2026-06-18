Федерація металургів України закликала не допустити додаткового тиску на промисловість через енерготарифи

Біленький: перегляд тарифів на передачу електроенергії потребує ретельної оцінки наслідків для економіки

Рішення щодо коригування тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії має ухвалюватися з урахуванням його впливу на промисловість, зайнятість та експортний потенціал країни. Про це заявив генеральний директор Федерації металургів України Сергій Біленький.

За його словами, сьогодні українські виробники працюють у значно складніших умовах, ніж їхні конкуренти в багатьох країнах світу. Галузь уже стикається з наслідками війни, високими логістичними витратами, кадровим дефіцитом та новими європейськими регуляторними вимогами.

«Будь-яке додаткове збільшення витрат на електроенергію для промислових споживачів послаблює конкурентні позиції українських підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках», – наголосив Біленький.

У Федерації металургів України вважають, що першочерговими завданнями мають бути підвищення ефективності роботи енергетичного сектору, боротьба з непродуктивними витратами та пошук збалансованих механізмів фінансування потреб галузі.

За словами Біленького, промисловість залишається одним із головних джерел валютної виручки та податкових надходжень для держави. Тому рішення, які можуть призвести до подальшого зростання собівартості виробництва, повинні проходити широке обговорення з бізнесом та експертним середовищем.

У ФМУ наголошують, що збереження конкурентоспроможності української промисловості є необхідною умовою для підтримки економічної стійкості країни в умовах війни та майбутньої відбудови.

Раніше Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликав зберегти чинні тарифи на передачу та диспетчерське управління електроенергією до завершення детального аналізу економічних наслідків їх перегляду. В організації наголосили, що в умовах війни важливо знайти баланс між потребами енергетичної системи та підтримкою конкурентоспроможності українських виробників.