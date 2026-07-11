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Підвищення тарифів «Укрзалізниці» може поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону – ексміністр

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Підвищення тарифів «Укрзалізниці» може поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону – ексміністр
В Асамблеї застерігають, що підвищення тарифів найбільше вдарить саме по вугледобувних підприємствах
фото: depositphotos.com

Підвищення тарифів на перевезення вугілля створить додаткові ризики для енергетичної безпеки – Плачков

Всеукраїнська енергетична асамблея (ВЕА) закликала уряд не допустити підвищення на 30% тарифів на вантажні залізничні перевезення вугілля, попередивши, що таке рішення створить додаткові ризики для енергетичної безпеки країни та ускладнить підготовку до опалювального сезону.

У ВЕА пояснюють: залізниця сьогодні є фактично безальтернативним способом доставки вугілля до теплових електростанцій. Тому будь-яке подорожчання перевезень автоматично збільшує витрати енергетичних підприємств, які одночасно ремонтують пошкоджене російськими атаками обладнання та накопичують запаси палива до зими.

«Запропоноване рішення створює додаткові ризики для енергетичної безпеки держави, ускладнює підготовку до проходження опалювального сезону та не вирішує системних фінансових проблем АТ «Укрзалізниця», – наголосив голова Ради ВЕА, ексміністр енергетики Іван Плачков.

В Асамблеї застерігають, що підвищення тарифів найбільше вдарить саме по вугледобувних підприємствах, адже для них залізничні перевезення практично не мають альтернативи. Через зростання логістичних витрат може скоротитися економічно доцільний видобуток вугілля, а це створить ризики для забезпечення теплової генерації паливом у період максимального навантаження на енергосистему.

При цьому ВЕА наголошує, що проблема фінансового стану «Укрзалізниці» не повинна вирішуватися за рахунок підприємств, які забезпечують енергетичну безпеку держави. На думку асамблеї, компанія потребує системних реформ, підвищення операційної ефективності та зміни підходів до фінансування пасажирських перевезень відповідно до європейської практики.

«Перекладання цих проблем на підприємства, що забезпечують паливом українську енергетику, не лише не забезпечить довгострокової фінансової стабільності перевізника, а й створить додаткові ризики для проходження наступного опалювального сезону», – підкреслив голова Ради Асоціації.

У ВЕА закликали уряд не ухвалювати рішення про підвищення тарифів у запропонованій редакції.

Нагадаємо, початкова пропозиція «Укрзалізниці» передбачала одноразове підвищення вантажних тарифів на 45%. Після обговорень її переглянули: тарифи планують збільшити на 30% із 1 серпня 2026 року та ще на 15% – із 1 січня 2027 року.

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Теги: тарифи вугілля Укрзалізниця залізниця

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