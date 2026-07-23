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Компанії холдингу D.Solutions сплатили понад 1,3 млрд грн податків за перше півріччя 2026 року

Новини компаній
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Компанії холдингу D.Solutions сплатили понад 1,3 млрд грн податків за перше півріччя 2026 року

Компанії холдингу D.Solutions перерахували до бюджетів понад 1,3 млрд грн податків за шість місяців 2026 року

За результатами першого півріччя 2026 року група компаній холдингу D.Solutions, які працюють в Україні, сплатила до державного та місцевих бюджетів України понад 1,3 млрд грн податків. Про це йдеться в повідомленні Yasno.

Зазначається, що з цієї суми 1,232 млрд грн було спрямовано до державного бюджету, ще 69,8 млн грн – до місцевих бюджетів громад.

Найбільшими платниками податків серед компаній групи стали «Дніпровські енергетичні послуги», які перерахували 550,1 млн грн, «Ясно+» - 356,2 млн грн та «Київські енергетичні послуги» – 249,1 млн грн.

«Сьогодні податки – це значно більше, ніж обов’язкові платежі до бюджету. Це ресурс, який допомагає країні вистояти та відновлюватися. Зокрема, йдеться про відновлення енергетичної інфраструктури, підтримку роботи громад, фінансування соціальних і безпекових потреб. Для нас бути відповідальним бізнесом означає не лише забезпечувати клієнтів електроенергією та сучасними енергетичними сервісами, а й робити свій внесок у розвиток держави», – зазначив СЕО D.Solutions Сергій Коваленко.

Компанії групи продовжують забезпечувати клієнтів енергетичними сервісами та виконувати свої зобов’язання перед державою і громадами навіть в умовах воєнного часу.

Теги: бізнес

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Бізнес

Компанії холдингу D.Solutions сплатили понад 1,3 млрд грн податків за перше півріччя 2026 року
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