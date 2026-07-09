Майборода, Ярмус і Костюк: як БФ «Українська сила» підтримує українських захисників

Українські підприємці та співзасновники Фонду розповіли, як виникла «Українська сила»

Допомога українському війську для засновників Благодійного фонду «Українська сила» починалася з особистого волонтерства, поїздок на фронт і безпосередньої комунікації з військовими. Після початку повномасштабного вторгнення цей досвід переріс у системну роботу Фонду, який допомагає підрозділам Збройних сил України та інших складових Сил оборони.

Українські підприємці та співзасновники Фонду Ярослав Майборода, Степан Ярмус і Василь Костюк розповіли, як виникла «Українська сила», чому її засновники вирішили не залучати кошти громадян на закупівлі для війська та що мотивує їх продовжувати цю роботу.

За словами Ярослава Майбороди, його волонтерська діяльність почалася ще у 2014 році – з допомоги друзям-однокурсникам із Львівського державного ліцею імені Героїв Крут, які стали на захист України. Згодом запитів ставало більше, і допомога перестала бути епізодичною.

«Виникла потреба особисто їздити в район проведення АТО, доставляти автомобілі та спорядження. Під час цих поїздок налагоджувалася безпосередня комунікація з військовими. Саме вона дала змогу краще розуміти реальні потреби підрозділів», – розповів Ярослав Майборода.

Ідея створення Благодійного фонду «Українська сила» виникла вже після початку повномасштабного вторгнення, коли стало очевидно, що спільна робота дозволяє діяти ефективніше.

«Я вже мав досвід волонтерської роботи та комунікації з військовими, Степан Ярмус також допомагав війську ще з 2014 року. Ми вирішили об’єднати свій досвід, ресурси та контакти, щоб скоротити шлях від запиту військових до передачі необхідного обладнання. Навесні 2023 року до засновників Фонду долучився мій давній бізнес-партнер Василь Костюк», – зазначив Майборода.

Особливість роботи Фонду полягає в тому, що він використовує виключно кошти засновників і не проводить публічних зборів. За словами Ярослава Майбороди, це дає можливість швидко ухвалювати рішення, уникати зайвої бюрократії та спрямовувати ресурси на те, що справді необхідне військовим.

Степан Ярмус, який також допомагав війську з 2014 року, після початку повномасштабного вторгнення продовжив цю роботу вже більш системно. Він підтримує пряму комунікацію з військовими, зокрема з підрозділами ССО, ГУР та іншими складовими Сил оборони. Такий контакт, за його словами, дає змогу краще розуміти потреби на місцях і швидше знаходити необхідні рішення.

За час діяльності Благодійного фонду «Українська сила» було передано понад 150 транспортних засобів різних типів: пікапи, позашляховики, повнопривідні мікроавтобуси. Також Фонд передав кілька сотень безпілотних літальних апаратів, засоби зв’язку, ноутбуки, акумулятори, генератори, тепловізори, оптичні приціли, 3D-принтери та інше обладнання.

Водночас, як наголошує Ярослав Майборода, для Фонду важлива не лише кількість переданої допомоги, а й її реальна ефективність.

«Ми намагаємося розумно використовувати кожну гривню: враховуємо зворотний зв’язок від військових, аналізуємо надійність автомобілів у польових умовах, обираємо дрони й техніку, перевірені в роботі. Саме в цьому ми вбачаємо головний результат: допомога має бути не лише масштабною, а й справді швидкою та ефективною», – підкреслив Майборода.

Василь Костюк зазначив, що його найбільше мотивує розуміння конкретного сенсу цієї допомоги: вона посилює українських захисників, допомагає зберігати їхні життя і наближає перемогу України.

«Коли долучаєшся до роботи Фонду, з’являється бажання робити ще більше: розбиратися в різних видах техніки та БПЛА, шукати нові рішення, які можуть бути корисними для військових і давати кращий результат», – сказав він.

За словами Костюка, підтримка війська є питанням відповідальності за майбутнє країни.

«Ми маємо розбудовувати й захищати свою країну, адже саме тут наше майбутнє. Незалежно від фінансового стану чи соціального статусу, в інших державах ми завжди будемо гостями. Тому іншого запасного плацдарму, окрім власної держави, у нас немає. Саме тому ми продовжуватимемо фінансувати діяльність Благодійного фонду «Українська сила» та розширювати підтримку Збройних сил України», – наголосив Василь Костюк.

Нагадаємо, раніше Благодійний фонд «Українська сила» підсумував результати своєї діяльності у 2025 році.