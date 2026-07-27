Туреччина посилює вимоги до української пшениці: що зміниться для експортерів з 4 серпня

Держпродспоживслужба попереджає про суворіші фітосанітарні перевірки пшениці

З 4 серпня Туреччина суттєво посилює фітосанітарний контроль для імпорту та транзиту сільгосппродукції, повідомляє «Главком» з посиланням на Держпродспоживслужбу України.

Головні зміни стосуються експорту української пшениці, зазначається в повідомленні. Як пояснили в Держпродспоживслужбі, пшениця є рослиною-господарем для низки шкідливих організмів роду Tilletia. Зокрема, турецька сторона вимагає повної відсутності у вантажах таких організмів, як Tilletia barclayana, Tilletia indica, Tilletia caries, Tilletia controversa та Tilletia laevis (Tilletia foetida).

Лабораторний аналіз вантажів проводитиметься за принципом «наявний/відсутній» (present/absent). Якщо під час перевірки буде виявлено хоча б один із зазначених шкідників, ввезення відповідної партії зерна на територію Туреччини буде заборонено.

У Держпродспоживслужбі попереджають українських експортерів: якщо у пшениці виявлять згадані організми, фітосанітарний сертифікат на вантаж не видадуть взагалі. Тим, хто планує поставки, варто заздалегідь детально перевіряти зерно.

Нагадуємо, через посилення російських атак по чорноморських портах бізнес уже почав говорити про необхідність додаткової підтримки експортерів. Голова Асоціації портів України Дмитро Барінов наголошував, що морський експорт залишається критично важливим для економіки, а альтернативні маршрути не здатні повністю його замінити.

Раніше «Главком» повідомляв, що через зростання ризиків судновласники тимчасово призупинили захід суден до українських морських портів. Це ускладнило експорт нового врожаю та посилило тиск на аграрний сектор.

Минулого тижня Всеукраїнська аграрна рада звернулася до уряду із пропозиціями підтримати сільгоспвиробників, які постраждали через проблеми з морським експортом. Серед ініціатив – реструктуризація кредитів, розширення програми пільгового кредитування «5-7-9%», податкові канікули та збереження чинних правил бронювання працівників.