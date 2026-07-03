«Боляче бʼє по кишені». Українка назвала недоліки життя емігрантів у Чехії

Українка пояснила, чому чехи полюбляють пити пиво

Юлія Салахутдінова, яка показує у своєму блозі реалії еміграції українців у Чехії, назвала головні недоліки життя в цій країні. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео блогерки у TikTok.

За словами Юлії Салахутдінової, Чехія – це країна, де комфортно жити, працювати і виховувати дітей. Однак за цей комфорт доводиться платити не лише нервами під час заповнення чергової анкети, але і значними сумами.

Бюрократія

Одним із головних недоліків життя в Чехії, на думку українки, є бюрократія. «У Чехії для отримання довідки іноді потрібна інша довідка, а для тієї довідки – ще одна довідка. І це не жарт, це квести з кількома рівнями складності. Тому дотримання порядку в паперах – це не примха педанта, а власний закон», – розповіла вона.

Житло

За словами блогерки, у Чехії складно орендувати житло, одна з проблем – це високі ціни. «Коли бачиш ціни на оренду, починаєш розуміти, чому чехи так люблять пиво. Треба ж якось заспокоювати нерви. А якщо ще подивитися в бік купівлі власного житла, то ідея жити в палаці здається вже й не такою дурною. У будь-якому випадку ціни на житло в Чехії боляче б’ють по кишені кожного», – пояснила жінка.

Зарплата

Українка стверджує, що в Чехії можна отримувати гарну зарплату. Однак кожен місяць половину цієї суми доведеться віддати за оплату житла, комунальних послуг та купівлю продуктів. Цей недолік відчутний для тих, хто живе у великому місті.

«Тому, якщо хтось скаже вам, що в Чехії всі багаті, просто уточніть одне питання: «У Чехії чи в Празі, до чи після сплати податків?», – додала авторка відео.

Медицина

Ще однією проблемою життя в Чехії є надання послуг у стоматології. Як розповіла блогерка, потрапити до лікаря вкрай складно. До того ж відвідати стоматолога в Чехії коштує чималих грошей.

«Знайти хорошого стоматолога, який приймає нових пацієнтів через страхову, іноді складніше, ніж знайти квартиру. Що вже казати про платні послуги, які іноді доводиться оплачувати в кредит», – зауважила жінка.

Чеська мова

Знання мови є однією з головних переваг для комфортного життя в Чехії. Однак, за словами Юлії Салахутдінової, вивчити цю мову не так уже й легко.

«Спочатку думаєш: та вона ж схожа на українську. Справді, дуже багато подібних слів, які нам, українцям, легко зрозуміти. Але це все лише на поверхні. Чим більше ти намагаєшся вивчати мову, заглиблюватися в граматику та вимову, тим більше розумієш, що вона не така проста, як здавалося. А ще пізніше ти вже починаєш сумніватися у своїх мовних здібностях», – зауважила емігрантка.

Клімат

Клімат у Чехії мінливий та непостійний. Тож українка радить мати із собою одразу куртку та парасольку, адже погода постійно змінюється. «Вранці ти виходиш у куртці, вдень плавишся від спеки, а ввечері знову шукаєш ту куртку. Крім того, не забуваємо і про парасольку, яка може знадобитися п’ять разів на день», – розповіла українка.

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