Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Боляче бʼє по кишені». Українка назвала недоліки життя емігрантів у Чехії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Життя українців у Чехїі має власні мінуси
фото: Shutterstock

Українка пояснила, чому чехи полюбляють пити пиво 

Юлія Салахутдінова, яка показує у своєму блозі реалії еміграції українців у Чехії, назвала головні недоліки життя в цій країні. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео блогерки у TikTok.

За словами Юлії Салахутдінової, Чехія – це країна, де комфортно жити, працювати і виховувати дітей. Однак за цей комфорт доводиться платити не лише нервами під час заповнення чергової анкети, але і значними сумами.

Бюрократія

Одним із головних недоліків життя в Чехії, на думку українки, є бюрократія. «У Чехії для отримання довідки іноді потрібна інша довідка, а для тієї довідки – ще одна довідка. І це не жарт, це квести з кількома рівнями складності. Тому дотримання порядку в паперах – це не примха педанта, а власний закон», – розповіла вона.

Житло

За словами блогерки, у Чехії складно орендувати житло, одна з проблем – це високі ціни. «Коли бачиш ціни на оренду, починаєш розуміти, чому чехи так люблять пиво. Треба ж якось заспокоювати нерви. А якщо ще подивитися в бік купівлі власного житла, то ідея жити в палаці здається вже й не такою дурною. У будь-якому випадку ціни на житло в Чехії боляче б’ють по кишені кожного», – пояснила жінка.

Зарплата

Українка стверджує, що в Чехії можна отримувати гарну зарплату. Однак кожен місяць половину цієї суми доведеться віддати за оплату житла, комунальних послуг та купівлю продуктів. Цей недолік відчутний для тих, хто живе у великому місті.

«Тому, якщо хтось скаже вам, що в Чехії всі багаті, просто уточніть одне питання: «У Чехії чи в Празі, до чи після сплати податків?», – додала авторка відео.

Медицина

Ще однією проблемою життя в Чехії є надання послуг у стоматології. Як розповіла блогерка, потрапити до лікаря вкрай складно. До того ж відвідати стоматолога в Чехії коштує чималих грошей.

«Знайти хорошого стоматолога, який приймає нових пацієнтів через страхову, іноді складніше, ніж знайти квартиру. Що вже казати про платні послуги, які іноді доводиться оплачувати в кредит», – зауважила жінка.

Чеська мова

Знання мови є однією з головних переваг для комфортного життя в Чехії. Однак, за словами Юлії Салахутдінової, вивчити цю мову не так уже й легко.

«Спочатку думаєш: та вона ж схожа на українську. Справді, дуже багато подібних слів, які нам, українцям, легко зрозуміти. Але це все лише на поверхні. Чим більше ти намагаєшся вивчати мову, заглиблюватися в граматику та вимову, тим більше розумієш, що вона не така проста, як здавалося. А ще пізніше ти вже починаєш сумніватися у своїх мовних здібностях», – зауважила емігрантка.

Клімат

Клімат у Чехії мінливий та непостійний. Тож українка радить мати із собою одразу куртку та парасольку, адже погода постійно змінюється. «Вранці ти виходиш у куртці, вдень плавишся від спеки, а ввечері знову шукаєш ту куртку. Крім того, не забуваємо і про парасольку, яка може знадобитися п’ять разів на день», – розповіла українка.

Нагадаємо, українка Тетяна, яка п’ять років мешкає у Польщі, розкрила головні переваги та недоліки життя у Польщі. Блогерка пояснила, чому життя у Познані не є ідеальним. 

Читайте також:

Теги: гроші Чехія біженці еміграція поради українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тепер повернення коштів доручать приватним стягувачам, чий дохід напряму залежатиме від того, скільки грошей їм вдасться повернути підприємству
У Миколаєві боржниками за воду займуться колектори: яка вартість послуг
23 червня, 09:54
Україна зможе отримати наступний транш у розмірі 690 млн доларів
Свириденко підтвердила домовленість з МВФ на $690 млн для України
12 червня, 21:52
ОАЕ хочуть гарантувати собі безпеку та відновлення економічного статусу Дубая
Reuters: ОАЕ виділять Ірану мільярди доларів в обмін на припинення атак
12 червня, 23:41
Мірослав Коубек спілкується з журналістами після поразки від Південної Кореї
На Чемпіонаті світу 2026 двічі за день побили віковий рекорд тренерів
12 червня, 14:47
Цього місяця у подібній справі УЄФА позбавив єврокубків азербайджанський ФК «Туран»
Слідами «Турана». Переможець Кубка Чехії отримав жорстке покарання через договірні матчі
18 червня, 00:27
Станом на травень цього року в Данії проживає понад 47,6 тис. вимушених переселенців з України
Данія закрила прихисток для українців призовного віку
26 червня, 01:33
Юлія Свириденко зустрілася з прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну
Ще в одній країні діятиме спрощений порядок набуття громадянства України
26 червня, 14:59
Медик щодня їздить на роботу з Тернополя, долаючи понад 30 кілометрів в один бік
На Тернопільщині отоларинголог у 28 років очолив державну лікарню та кардинально її змінив
27 червня, 18:15
Нагороди такого ранку можуть бути відкликані лише на підставі остаточного рішення суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом
Офіс президента Чехії відреагував на ініціативу позбавити Зеленського державної нагороди
1 липня, 12:54

Життя

«Боляче бʼє по кишені». Українка назвала недоліки життя емігрантів у Чехії
«Боляче бʼє по кишені». Українка назвала недоліки життя емігрантів у Чехії
99-річна вінничанка вперше зробила закордонний паспорт: куди планує подорож
99-річна вінничанка вперше зробила закордонний паспорт: куди планує подорож
Чим снідає королева Камілла? Неочікувана страва від дружини монарха
Чим снідає королева Камілла? Неочікувана страва від дружини монарха
Британський школяр знайшов скам’янілість тварини віком близько 1,8 млн років (фото)
Британський школяр знайшов скам’янілість тварини віком близько 1,8 млн років (фото)
Японська делегація вбралася у вишиванки на зустріч із Сибігою (фото, відео)
Японська делегація вбралася у вишиванки на зустріч із Сибігою (фото, відео)
Міністерка культури показалася з донькою на конференції у Гданську (фото)
Міністерка культури показалася з донькою на конференції у Гданську (фото)

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua