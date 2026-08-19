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Курс валют 19 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 19 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 19 серпня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,77 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 19 серпня 2026 року. Порівняно з 18 серпня, злотий подешевшав, долар та євро подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,77, євро – 51,83 грн, польського злотого – 11,99 грн.

Курс валют станом на 19 серпня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,7756 51,8304 60,5635 11,9960 55,1098
Ощадбанк
 44,50 / 45,05 51,60 / 52,20 59,10 / 61,10 11,35 / 12,20 54 / 55,70
Приватбанк
 44,45 / 45,04 51,45 / 52,08 60,18 / 60,97 11,9 / 12,13 -
ПУМБ
  44,50 / 45,10 51,60 / 52,30 59,70 / 61,10 11,80 / 12,10 -
monobank
 44,63 / 45,03

51,50 / 52,07

 - - -
Райффайзен
 44,54 / 44,94 51,40 / 52,12 58,30 / 61,90 11,30 / 12,35 52,50 / 56,40
OTP Bank
 44,60 / 44,90 51,46 / 52,40 60,15 / 61,28 11,89 / 12,10 54,71 / 55,68
Укрсиббанк
 44,45 / 45 51,35 / 52,25 59,20 / 61,40 - 53,90 / 55,90
* курс валют станом на 09:36 19 серпня 2026 року

За тиждень євро та британський фунт подорожчали. Водночас польський злотий, швейцарський франк та долар США подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%.

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Теги: курс валют НБУ Нацбанк валюта

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