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Аграрії закликали уряд не підвищувати тарифи «Укрзалізниці»: готуються перейти на автоперевезення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Аграрії закликали уряд не підвищувати тарифи «Укрзалізниці»: готуються перейти на автоперевезення
фото: gmk.center

Частина вантажів може перейти на автомобільний транспорт, особливо на коротких та середніх відстанях

Українські аграрні компанії збираються переглянути свої логістичні моделі та частково відмовитися від послуг «Укрзалізниці» у разі суттєвого підвищення тарифів на вантажні перевезення. Представники галузі заявляють, що зростання вартості залізничної логістики змусить бізнес шукати альтернативні маршрути та способи доставки продукції, і закликали уряд до відкритої дискусії  з цього питання. Про це пише видання Latifundist, посилаючись на опитування найбільших аграрних компаній. 

Керівник служби залізничної логістики компанії Kernel Вадим Котенко зазначив, що у разі підвищення тарифу УЗ на 30% економіка перевезень суттєво зміниться. За його словами, частина вантажів може перейти на автомобільний транспорт, особливо на коротких та середніх відстанях, а компанії будуть змушені переглядати логістичні ланцюги у напрямку морських портів.

«У такій ситуації перегляд логістичної моделі це не питання вибору, а питання економічної необхідності», – пояснив Котенко.

Про готовність коригувати логістичні рішення заявили й у Vitagro Group: керівник департаменту логістики компанії Володимир Бесіда повідомив, що група постійно аналізує альтернативні маршрути, переглядає умови співпраці з партнерами та шукає найбільш економічно ефективні моделі доставки продукції.

Водночас частина компаній визнає, що повністю відмовитися від залізниці не зможе, але підприємство планує посилити використання власного парку вагонів-зерновозів, щоб знизити логістичні витрати.

Генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко попередив, що найбільше від підвищення тарифів можуть постраждати регіони, віддалені від морських портів – йдеться насамперед про Чернігівську, Сумську та Харківську області, де логістичні витрати і без того залишаються одними з найвищих.

Аграрний сектор попереджає: різке підвищення тарифів «Укрзалізниці» може прискорити перехід частини вантажів на автотранспорт, змінити логістичні маршрути та збільшити витрати виробників, що врешті позначиться на конкурентоспроможності українського аграрного експорту.

Раніше українські промислові, транспортні та галузеві асоціації звернулися до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та керівника Офісу президента Кирила Буданова із закликом не допустити необґрунтованого зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці» у 2026 році: вони повідомили, що підвищення на 30% призведе до до втрати 96 млрд грн ВВП на рік, скорочення вантажної бази «Укрзалізниці» на 27 млн тонн, втрати $2,4 млрд експортної виручки та 36 млрд грн бюджетних надходжень.

Теги: бізнес транспорт перевезення Укрзалізниця

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