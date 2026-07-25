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Удар по збройній виставці: очевидець розповів про хаос після прильоту

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Удар по збройній виставці: очевидець розповів про хаос після прильоту
Наслідки російського удару по Київщині
фото: ДСНС

Після вибухів люди ховалися в лісі, а швидкі допомоги не могли оперативно дістатися до поранених

Один з учасників форуму, який потрапив під російський удар на Київщині, заявив про проблеми з організацією безпеки та наданням допомоги постраждалим після атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Оборонку».

Співрозмовник видання, який побажав залишитися анонімним, розповів, що не бачив на місці чергових бригад екстреної медичної допомоги. За його словами, укриття виявилося «дуже умовним», тому після перших вибухів більшість учасників побігли ховатися до лісу.

«Найстрашніше – це організаційний хаос одразу після першого прильоту, бо їх було кілька. Зв'язок був поганим, спілкувалися SMS. У лісі його зовсім не було, тож кожен довго шукав своїх людей», – розповів він.

Учасник форуму також розповів, що пожежна техніка перекрила дорогу, через що автомобілі швидкої допомоги не могли оперативно дістатися місця події.

За його словами, першу допомогу пораненим надавали люди, які мали при собі турнікети. «Якби не люди з турнікетами, загиблих було б більше. Тільки наші врятували не менше п'яти важких поранених», – зазначив співрозмовник.

Крім того, співрозмовник звернув увагу на характер пошкоджень свого автомобіля. За його словами, уламки пробили дах, заднє сидіння та передню панель. На його думку, це може свідчити про повітряний підрив боєприпасу. 

Раніше інша очевидиця російського удару по форуму на Київщині Юлія Бартле також заявила про проблеми з наданням допомоги після атаки. За її словами, на місці не було чергових медиків, а через відсутність зв'язку учасники самостійно намагалися рятувати поранених і викликати екстрені служби.

Нагадаємо, за фактом російського удару по форуму на Київщині правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, а також за статтею про можливу службову недбалість. Слідчі встановлюють усі обставини трагедії та перевіряють дії осіб, відповідальних за організацію заходу.

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Теги: обстріл Київщина балістичні ракети

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