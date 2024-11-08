Військова служба прикордонників зміниться: Кабмін затвердив проєкт указу
Прикордонники, які отримали поранення або травми, отримають можливість лікування з повним збереженням зарплати
Кабінет міністрів затвердив проєкт указу, який вносить зміни до чинного законодавства про регулювання військової служби у Державній прикордонній службі. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.
Основні положення проєкту
- Переведення на службу під час мобілізації: прикордонники-строковики зможуть бути переведені на службу під час мобілізації.
- Відпустка для лікування після поранень: прикордонники, які отримали поранення або травми, отримають можливість лікування з повним збереженням зарплати.
- Служба за контрактом: прикордонники, які спочатку були призвані під час мобілізації, тепер можуть продовжити службу за контрактом.
- Служба резервістів і капеланів: деякі резервісти та капелани, призначені в прикордонні загони, матимуть конкретний порядок проходження служби в умовах воєнного стану.
- Лікування до 12 місяців: для прикордонників затверджено максимальний час відпустки для лікування, що дозволяє відновлюватися від поранень.
- Відпустка для догляду за дитиною: військовослужбовці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною (до 3 років або максимум до 6), зберігають свій статус і залишаються в розпорядженні прикордонної служби.
- Призовний вік: знижено з 27 до 25 років.
Нагадаємо, за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» 86% респондентів висловили довіру Нацгвардії, порівняно з 72% опитаних у 2023 році. Наступну сходинку щодо довіри посідає Служба безпеки України – 73%, що має на 14% більше, ніж торік.
Іншим інституціям, таким як Державна прикордонна служба, довіряють 54%, при цьому 42% респондентів їй тією, чи іншою мірою не довіряють. І Національна поліція, і Міністерство внутрішніх справ мають по 48% довіри, не довіряє їм 51% та 38% опитаних відповідно. Рівень довіри до Національної поліції дещо знизився: у 2023 частка тих, хто довіряє Національні поліції становила 56%.
Також, за результатами опитування, Державному бюро розслідувань довіряють 45%, а 50% висловлюють недовіру. Національне антикорупційне бюро, Генеральна прокуратура та Державна митна служба мають приблизно однаковий рівень довіри – близько 33%. Водночас понад 60% не довіряють цим інституціям.
До слова, Верховна Рада ухвалила закон про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на 15 тис. військовослужбовців.
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