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Військова служба прикордонників зміниться: Кабмін затвердив проєкт указу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Військова служба прикордонників зміниться: Кабмін затвердив проєкт указу
Прикордонники, які спочатку були призвані під час мобілізації, можуть продовжити службу за контрактом
фото з відкритих джерел

Прикордонники, які отримали поранення або травми, отримають можливість лікування з повним збереженням зарплати

Кабінет міністрів затвердив проєкт указу, який вносить зміни до чинного законодавства про регулювання військової служби у Державній прикордонній службі. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Основні положення проєкту

  • Переведення на службу під час мобілізації: прикордонники-строковики зможуть бути переведені на службу під час мобілізації.
  • Відпустка для лікування після поранень: прикордонники, які отримали поранення або травми, отримають можливість лікування з повним збереженням зарплати.
  • Служба за контрактом: прикордонники, які спочатку були призвані під час мобілізації, тепер можуть продовжити службу за контрактом.
  • Служба резервістів і капеланів: деякі резервісти та капелани, призначені в прикордонні загони, матимуть конкретний порядок проходження служби в умовах воєнного стану.
  • Лікування до 12 місяців: для прикордонників затверджено максимальний час відпустки для лікування, що дозволяє відновлюватися від поранень.
  • Відпустка для догляду за дитиною: військовослужбовці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною (до 3 років або максимум до 6), зберігають свій статус і залишаються в розпорядженні прикордонної служби.
  • Призовний вік: знижено з 27 до 25 років.

Нагадаємо, за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» 86% респондентів висловили довіру Нацгвардії, порівняно з 72% опитаних у 2023 році. Наступну сходинку щодо довіри посідає Служба безпеки України – 73%, що має на 14% більше, ніж торік. 

Іншим інституціям, таким як Державна прикордонна служба, довіряють 54%, при цьому 42% респондентів їй тією, чи іншою мірою не довіряють. І Національна поліція, і Міністерство внутрішніх справ мають по 48% довіри, не довіряє їм 51% та 38% опитаних відповідно. Рівень довіри до Національної поліції дещо знизився: у 2023 частка тих, хто довіряє Національні поліції становила 56%.

Також, за результатами опитування, Державному бюро розслідувань довіряють 45%, а 50% висловлюють недовіру. Національне антикорупційне бюро, Генеральна прокуратура та Державна митна служба мають приблизно однаковий рівень довіри – близько 33%. Водночас понад 60% не довіряють цим інституціям.

До слова, Верховна Рада ухвалила закон про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на 15 тис. військовослужбовців.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба депутат Олексій Гончаренко уряд

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