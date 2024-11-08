Військова служба прикордонників зміниться: Кабмін затвердив проєкт указу

Прикордонники, які спочатку були призвані під час мобілізації, можуть продовжити службу за контрактом

Прикордонники, які отримали поранення або травми, отримають можливість лікування з повним збереженням зарплати

Кабінет міністрів затвердив проєкт указу, який вносить зміни до чинного законодавства про регулювання військової служби у Державній прикордонній службі. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Основні положення проєкту

Переведення на службу під час мобілізації: прикордонники-строковики зможуть бути переведені на службу під час мобілізації.

прикордонники-строковики зможуть бути переведені на службу під час мобілізації. Відпустка для лікування після поранень: прикордонники, які отримали поранення або травми, отримають можливість лікування з повним збереженням зарплати.

прикордонники, які отримали поранення або травми, отримають можливість лікування з повним збереженням зарплати. Служба за контрактом: прикордонники, які спочатку були призвані під час мобілізації, тепер можуть продовжити службу за контрактом.

прикордонники, які спочатку були призвані під час мобілізації, тепер можуть продовжити службу за контрактом. Служба резервістів і капеланів: деякі резервісти та капелани, призначені в прикордонні загони, матимуть конкретний порядок проходження служби в умовах воєнного стану.

деякі резервісти та капелани, призначені в прикордонні загони, матимуть конкретний порядок проходження служби в умовах воєнного стану. Лікування до 12 місяців: для прикордонників затверджено максимальний час відпустки для лікування, що дозволяє відновлюватися від поранень.

для прикордонників затверджено максимальний час відпустки для лікування, що дозволяє відновлюватися від поранень. Відпустка для догляду за дитиною: військовослужбовці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною (до 3 років або максимум до 6), зберігають свій статус і залишаються в розпорядженні прикордонної служби.

військовослужбовці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною (до 3 років або максимум до 6), зберігають свій статус і залишаються в розпорядженні прикордонної служби. Призовний вік: знижено з 27 до 25 років.

Нагадаємо, за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» 86% респондентів висловили довіру Нацгвардії, порівняно з 72% опитаних у 2023 році. Наступну сходинку щодо довіри посідає Служба безпеки України – 73%, що має на 14% більше, ніж торік.

Іншим інституціям, таким як Державна прикордонна служба, довіряють 54%, при цьому 42% респондентів їй тією, чи іншою мірою не довіряють. І Національна поліція, і Міністерство внутрішніх справ мають по 48% довіри, не довіряє їм 51% та 38% опитаних відповідно. Рівень довіри до Національної поліції дещо знизився: у 2023 частка тих, хто довіряє Національні поліції становила 56%.

Також, за результатами опитування, Державному бюро розслідувань довіряють 45%, а 50% висловлюють недовіру. Національне антикорупційне бюро, Генеральна прокуратура та Державна митна служба мають приблизно однаковий рівень довіри – близько 33%. Водночас понад 60% не довіряють цим інституціям.

До слова, Верховна Рада ухвалила закон про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на 15 тис. військовослужбовців.