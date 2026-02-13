МОК звинуватив Гераскевича у «надмірній підтримці України»

Адвокат Євген Пронін розповів деталі слухання

Спортивний арбітражний суд (CAS) завершив слухання у справі українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026 за використання «шолома пам’яті». Під час засідання представники Міжнародного олімпійського комітету (МОК) висунули атлету низку абсурдних звинувачень, називаючи його патріотичну позицію політичною пропагандою. Про деталі засідання розповів адвокат спортсмена Євген Пронін, пише «Главком».

За словами адвоката Євгена Проніна, представники МОК під час 2,5-годинного засідання намагалися довести, що будь-яка згадка про війну в Україні з боку атлета є порушенням Олімпійської хартії. За його словами, представники МОК характеризували як «політичні» заяви скелетоніста, в яких він висловлював підтримку України.

«Під час усього засідання МОК звинувачував Владислава в тому, що у своїх інтерв’ю він висловлював підтримку Україні, називаючи це політичними заявами. Більше того, МОК прямо посилається на факт вручення Владиславу ордена Свободи президентом України вже після дискваліфікації як на нібито підтвердження політичної складової його дій», – зазначив Пронін.

Незважаючи на задоволення самим ходом слухань, де йому вперше дали можливість повноцінно висловитися, Владислав Гераскевич заявив, що не планує повертатися до Кортіни-д'Ампеццо.

«У своїх виступах представники МОК постійно наголошували, що до України прикута увага всього світу, і навіть нарікали, що пошукові запити в Google, пов’язані з Олімпіадою, стосуються не самих Ігор, а України. Фактично з такої логіки випливає, що, на думку МОК, саме Україна винна в тому, що до неї прикута світова увага – попри те, що причиною цього стала російська агресія», – розповів Пронін.

Нагадаємо, український скелетоніст Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор.

Нагадаємо, ветеран та засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм заявив, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак візьме участь в оскарженні рішення МОК про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпіади-2026. За словами Найєма, колишній очільник Банкової нібито долучився до команди адвокатів, що займаються справою спортсмена.

Як повідомлялося, український скелетоніст Владислав Гераскевич переконаний у правомірності своїх дій та готовий до рішучої юридичної боротьби за право виступати на Олімпійських іграх-2026. Спортсмен, якого дискваліфікували за вшанування пам'яті загиблих колег на шоломі, підкреслив, що не збирається здаватися і візьме особисту участь у засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS).

До слова, українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що у сьомий день Олімпіади 2026 буде розіграно сім комплектів нагород.