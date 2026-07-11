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Дизайнер запідозрив Нацбанк у крадіжці шрифту для банкноти 2 тис. грн

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дизайнер запідозрив Нацбанк у крадіжці шрифту для банкноти 2 тис. грн
Нова банкнота номіналом 2000 грн із портретом Василя Стуса фото: Нацбанк
фото з відкритих джерел

Богдан Гдаль: кириличну версію шрифту створила російська дизайнерка

Національний банк України застосував на новій банкноті номіналом 2 тис. грн неліцензійну кириличну версію шрифту Bickham Script. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, повідомляє «Главком».

Що не так зі шрифтом на купюрі

За словами Гдаля, на банкноті із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса застосували кириличну версію шрифту Bickham Script, яка не має офіційної ліцензії. Латинську гарнітуру у 1997 році створив американський дизайнер Річард Ліптон, після чого її ліцензувала компанія Adobe. Кириличну ж версію, стверджує Гдаль, у 2005 році розробила російська дизайнерка Алєксандра Гофман – тоді як офіційна кирилиця від Adobe з'явилася лише у 2016 році. Саме цю неофіційну версію, за словами дизайнера, і використали на українських банкнотах.

Дизайнер запідозрив Нацбанк у крадіжці шрифту для банкноти 2 тис. грн фото 1
фото: Богдан Гдаль / Facebook

«Алєксандра Гофман відома у шрифтовому середовищі як авторка нелегальних версій шрифтів, – зазначив Гдаль, – які поширювалися без дозволу оригінальних розробників».

Схожий випадок уже траплявся 2019 року

Дизайнер нагадав, що подібна ситуація вже виникала з банкнотою номіналом 1 тис. грн, яку запровадили 2019 року: тоді, за його твердженням, у дизайні також застосували піратську версію того самого шрифту. Як доказ Гдаль оприлюднив порівняльні зображення шрифтів на обох купюрах, на яких, на його думку, помітна значна схожість.

Дизайнер запідозрив Нацбанк у крадіжці шрифту для банкноти 2 тис. грн фото 2
фото: Богдан Гдаль / Facebook

Станом на момент публікації Національний банк України та його голова Андрій Пишний офіційних коментарів щодо ситуації не надали.

Нагадаємо, банкноту номіналом 2 тис. грн Нацбанк презентував 10 липня під час брифінгу: її фіолетову гаму та дизайн приурочили до Василя Стуса, на купюрі зображено портрет поета, головний корпус Донецького національного університету його імені, а також підпис і цитата митця. Новина про появу нового номіналу вже встигла спровокувати хвилю мемів у соцмережах.

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Теги: Національний банк гривня Андрій Пишний Facebook кирилиця Нацбанк дизайнер

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