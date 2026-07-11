Дизайнер запідозрив Нацбанк у крадіжці шрифту для банкноти 2 тис. грн
Богдан Гдаль: кириличну версію шрифту створила російська дизайнерка
Національний банк України застосував на новій банкноті номіналом 2 тис. грн неліцензійну кириличну версію шрифту Bickham Script. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, повідомляє «Главком».
Що не так зі шрифтом на купюрі
За словами Гдаля, на банкноті із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса застосували кириличну версію шрифту Bickham Script, яка не має офіційної ліцензії. Латинську гарнітуру у 1997 році створив американський дизайнер Річард Ліптон, після чого її ліцензувала компанія Adobe. Кириличну ж версію, стверджує Гдаль, у 2005 році розробила російська дизайнерка Алєксандра Гофман – тоді як офіційна кирилиця від Adobe з'явилася лише у 2016 році. Саме цю неофіційну версію, за словами дизайнера, і використали на українських банкнотах.
«Алєксандра Гофман відома у шрифтовому середовищі як авторка нелегальних версій шрифтів, – зазначив Гдаль, – які поширювалися без дозволу оригінальних розробників».
Схожий випадок уже траплявся 2019 року
Дизайнер нагадав, що подібна ситуація вже виникала з банкнотою номіналом 1 тис. грн, яку запровадили 2019 року: тоді, за його твердженням, у дизайні також застосували піратську версію того самого шрифту. Як доказ Гдаль оприлюднив порівняльні зображення шрифтів на обох купюрах, на яких, на його думку, помітна значна схожість.
Станом на момент публікації Національний банк України та його голова Андрій Пишний офіційних коментарів щодо ситуації не надали.
Нагадаємо, банкноту номіналом 2 тис. грн Нацбанк презентував 10 липня під час брифінгу: її фіолетову гаму та дизайн приурочили до Василя Стуса, на купюрі зображено портрет поета, головний корпус Донецького національного університету його імені, а також підпис і цитата митця. Новина про появу нового номіналу вже встигла спровокувати хвилю мемів у соцмережах.
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