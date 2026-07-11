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Віталій Шапран Економічний експерт

Дві тисячі грн в обігу: які ризики несе нова банкнота

glavcom.ua
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НБУ планує ввести нову банкноту в обіг 4 вересня 2026 року
фото: bank.gov.ua

Позитивні та негативні моменти у запровадження нової банкноти

Щодо запровадження НБУ з 04.09.26 банкноти номіналом 2000 грн. У цій події є як позитивні, так і негативні моменти. Почнемо з позитивних.

По-перше, об’єктивно ціни з 2019 року виросли. За офіційною версією, з 2019 по червень 2026 року ціни в Україні збільшились на 88%. Насправді ж, темп зростання цін в роздрібній торгівлі, де сконцентрований розрахунок готівкою, був куди більшим. Тож запровадження номіналу у 2000 грн вже давно назріло. Я про це писав і обговорював на телебаченні ще близько року тому.

Об’єктивно, найбільш популярна у світі банкнота – це 100 доларів (4400-4500 грн), тому максимальний номінал в 1000 грн вже давно був замалим для України.

Дискомфорт від відставання НБУ по строках запровадження банкноти більшого номіналу частково поглинуло зменшення частки готівки в обігу (М0 в М1) через війну. І хоча до отримання з/п тачками та кравчучками як в Зімбабве, ми не докотились, але певний дискомфорт вже відчувався давно.

По-друге, українській уряд, частково під тиском західних кредиторів, планує збільшувати податкове навантаження. В усіх країнах колишнього СРСР зростання податків завжди супроводжується збільшенням розрахунків готівкою. У РФ я цей процес спостерігаю з грудня 2025 року.

Скоріш за все, теж саме очікує і Україну, якщо Офіс Президента та Уряд не вмовлять МВФ та інших кредиторів послабити вимоги. Запровадження банкноти номіналом 2000 грн призведе до зменшення витрат на грошовий готівковий обіг і, незалежно від динаміки фіскального навантаження, збільшення максимального номіналу банкнот позитивно вплине на вартість обслуговування готівкового обігу, а в Україні вона чимала.

По-третє, не забуваємо що в країні йде війна і наш ворог має весь інструментарій для виготовлення фальшивих банкнот. Тож для профілактики появи підроблених грошей оновлення банкнотного ряду не зашкодить Україні.

З негативного. Давайте озирнемось назад у 2019 рік. Виходить, що в середньому інфляція за 7 років в нас складала близько 12% на рік, це при таргеті 5% (+/-1,00 п.п.), тобто вдвічі вище за максимальне цільове значення. В монетарній світовій історії таке трапляється часто, але тут є одне

Але: НБУ постійно будоражить ринок високими процентними ставками, розповідаючи про ефективність таргетування інфляції в обмін на штучне охолодження ділової активності. Але де ж результати цієї роботи? За 7 років ми не здобули ні гідного економічного зростання, ні інфляції, високий рівень якої об’єктивно привів нас до логічного рішення подвоїти номінал максимальної банкноти.

Я вже не кажу про епізод 2023 року, коли штучне монетарне охолодження економіки заблокувало розширення оборонного бюджету і фактично вкрало у нас перемогу. Тож ці питання до НБУ з порядку денного не зняті, вони дуже гострі і конструктивної відповіді на них немає.

Населення буде погано реагувати на банкноту номіналом у 2000 грн, оскільки це буде тільки роздувати інфляційні очікування українців. І хоча економічний аналіз показує, що НБУ навпаки плететься позаду інфляції, втім населення цього не розуміє, і для нього поява нової банкноти – це сигнал, який асоціюється з зростанням цін. Якось був у студії одного з ТБ-каналів, де просто під час етеру опитали з цього приводу редакцію: більшість зазначили, що це підвищує їх очікування по зростанню цін.

Наразі побороти це явище можна роз’яснювальною роботою, але я не бачу, щоб НБУ її робив. Мабуть, весь бюджет витратили на пропаганду шагів, які підвищили в Верховній Раді України, а з огляду на інфляцію їх економічний сенс помер ще у 2025 році.

Збільшення максимального номіналу банкноти буде дратувати бідні верстви населення. Вже бачив в соціальних мережах сумні жарти, що тепер пенсію стане виплачувати зручніше, бо потрібно всього 2-3 банкноти.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: інфляція бюджет гроші економіка

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