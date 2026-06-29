Нацбанк випустив монету, присвячену народним казкам

Пам’ятна монета має номінал 5 грні виготовлена з нейзильберу

Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету «Українські народні казки. Кирило Кожум’яка». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу регулятора.

«Кирило Кожум’яка – це узагальнений образ людини, яка завдяки своїй праці, силі духу та сміливості перемагає зло й захищає тих, хто в нелегкий час потребує допомоги. Не одне покоління українців зростало на цій казці, яка і далі нагадує нам, що справжня сила полягає не лише в могутності, а й у готовності захищати інших», – пояснили в Нацбанку вибір персонажа для монети.

Монета номіналом 5 грн виготовлена з нейзильберу. Тираж монети становить до 75 тис. штук у сувенірному пакуванні.

Аверс нової пам'ятної монети Нацбанку фото: Нацбанк

На аверсі зображені три сюжетні композиції, розділені між собою стилізованими мотузками. Кожна з них ілюструє ключові епізоди казки: ремесло Кирила Кожум’яки; звернення дітей по допомогу; поневолення князівни змієм.

Реверс нової пам'ятної монети Нацбанку фото: Нацбанк

На реверсі – сцена бою Кирила Кожум’яки зі змієм, що втілює протистояння людської сили, волі та справедливості руйнівному злу.

Над створенням монети працювали художниця Аліса Іванова та скульптори Володимир Дем’яненко і Володимир Атаманчук.

Продаж монети здійснюватиметься через офіційний інтернет-магазин НБУ. Точну дату старту продажів опублікують на вебресурсах установи.

Нагадаємо, на честь 30-ї річниці з дня ухвалення Конституції Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету.