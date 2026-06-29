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Нацбанк випустив монету, присвячену народним казкам

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Нацбанк випустив монету, присвячену народним казкам
Нова пам’ятна монета Нацбанку присвячена казковому персонажу Кирилу Кожум’яці
фото: Нацбанк

Пам’ятна монета має номінал 5 грні виготовлена з нейзильберу

Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету «Українські народні казки. Кирило Кожум’яка». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу регулятора. 

«Кирило Кожум’яка – це узагальнений образ людини, яка завдяки своїй праці, силі духу та сміливості перемагає зло й захищає тих, хто в нелегкий час потребує допомоги. Не одне покоління українців зростало на цій казці, яка і далі нагадує нам, що справжня сила полягає не лише в могутності, а й у готовності захищати інших», – пояснили в Нацбанку вибір персонажа для монети.

Монета номіналом 5 грн виготовлена з нейзильберу. Тираж монети становить до 75 тис. штук у сувенірному пакуванні. 

Аверс нової пам'ятної монети Нацбанку
Аверс нової пам'ятної монети Нацбанку
фото: Нацбанк

На аверсі зображені три сюжетні композиції, розділені між собою стилізованими мотузками. Кожна з них ілюструє ключові епізоди казки: ремесло Кирила Кожум’яки; звернення дітей по допомогу; поневолення князівни змієм. 

Реверс нової пам'ятної монети Нацбанку
Реверс нової пам'ятної монети Нацбанку
фото: Нацбанк

На реверсі – сцена бою Кирила Кожум’яки зі змієм, що втілює протистояння людської сили, волі та справедливості руйнівному злу.

Над створенням монети працювали художниця Аліса Іванова та скульптори Володимир Дем’яненко і Володимир Атаманчук.

Продаж монети здійснюватиметься через офіційний інтернет-магазин НБУ. Точну дату старту продажів опублікують на вебресурсах установи.

Нагадаємо, на честь 30-ї річниці з дня ухвалення Конституції Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету.

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Теги: монета НБУ Нацбанк

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