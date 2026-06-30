Зняття готівки з 1 липня: які ліміти діють в українських банках

На території України діє ліміт для зняття готівкових коштів

Із 1 липня 2026 року в Україні продовжать діяти обмеження на зняття готівки з банківських карток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк.

Ліміт на зняття готівки

На території України діє ліміт для зняття готівкових коштів. З рахунку в національній або ж іноземній валюті можна зняти готівку обсягом до 100 тис. грн (в еквіваленті) на день. Водночас будь-яких обмежень на безготівкові розрахунки в гривні немає.

Які встановлено ліміти для операцій із картками українських банків за кордоном?

Для гривневих платіжних карток, відкритих в українських банках, установлені такі ліміти:

на зняття готівки в банкоматах – 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на тиждень (сім календарних днів);

на безготівкові розрахунки для оплати товарів, робіт, послуг – 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць.

Для валютних платіжних карток, відкритих в українських банках, діють такі ліміти:

на зняття готівки в банкоматах – 100 тис. грн (в еквіваленті) на день;

для оплати годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, металів та ювелірних виробів, монет та марок – 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць;

для оплати операцій з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном – 500 тис. грн (в еквіваленті) на місяць.

Водночас інші операції в торговельних мережах за кордоном з валютними картками, відкритими українськими банками, можуть здійснюватися без обмежень.

Водночас кожен банк визначає власні умови, які можуть значно відрізнятися залежно від типу картки та способу отримання коштів.

Приватбанк

До 40 тис. грн протягом трьох годин;

максимум – 100 тис. грн на добу;

для окремих категорій клієнтів (мають підвищений ризик за критеріями фінансового моніторингу) діє нижчий ліміт – 20 тис. грн за три години;

власники карток інших банків можуть зняти в АТМ Приватбанку до 20 тис. грн за одну операцію (додаткові обмеження може встановлювати банк-емітент картки).

Ощадбанк

Загальний добовий ліміт – 100 тис. грн;

для карток масового сегмента стандартний ліміт становить 10 тис. грн на добу (це можна змінити в застосунку банку або телефоном через гарячу лінію);

через один банкомат протягом трьох годин можна отримати не більше 25 тис. грн.

Monobank

Ліміт на зняття готівки розділений для «чорної» та «білої» карток – з кожної з них можна зняти по 100 тис. грн на добу.

Клієнти Monobank можуть без комісії знімати готівку на касах Універсал банку, А-Банку та Укргазбанку. Під час зняття коштів у банкоматі розмір комісії визначає банк – власник банкомата, а її сума відображається перед підтвердженням операції.

Sense Bank

Максимальна сума зняття відповідає вимогам НБУ – до 100 тис. грн на добу.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.