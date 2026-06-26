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На фронті в Україні загинув фіксер американського телеканалу ABC

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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На фронті в Україні загинув фіксер американського телеканалу ABC
Максиму Осередчуку було 30 років
фото: ABC News

У Максима Осередчука залишилися дружина Катерина та маленька донька Марія

На фронті в Україні 24 червня загинув колишній продюсер, фіксер і водій американського телеканалу ABC News Максим Осередчук. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

Максиму Осередчуку було 30 років, у нього залишилися дружина Катерина та маленька донька Марія.

Упродовж кількох років чоловік працював зі знімальними групами провідних міжнародних медіа в Україні. Кілька місяців почав служити в лавах 34-ї окремої бригади морської піхоти. Захисник загинув 24 червня ввечері внаслідок атаки російського безпілотника.

«Він був другом та колегою для тих, хто висвітлював події в Україні. Він возив багатьох із нас по всій країні до лінії фронту, дбаючи про нашу безпеку. Він завжди усміхався. Ми згадуємо його гострий розум, називаючи його одним зі справді чудових людей у ​​цьому житті», – зазначив журналіст АВС Девід Муїр.

Що відомо про Максима Осередчука

Максим народився 4 листопада 1995 року в місті Вугледар, що в Донецькій області України. Місто було майже повністю зруйноване та окуповане Росією з початку 2023 року.  Тоді ж, під час захоплення міста, була знищена і квартира родини Осередчуків.

Після закінчення магістратури з бізнес-економіки Вінницького університету Максим кілька років працював менеджером з логістики. Але невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року чоловік почав працювати з ABC News, перебуваючи у Києві. Він пішов стопами свого батька Олександра, який також є водієм у міжнародних ЗМІ.

Макс Осередчук був частиною команди ABC News в Україні, працював на передовій і нещодавно долучився до війська
Макс Осередчук був частиною команди ABC News в Україні, працював на передовій і нещодавно долучився до війська
фото: ABC

Максим Осередчук возив журналістські групи Україною – на передову й назад, найнебезпечнішими дорогами сходу країни, де знав кожен поворот. Колеги згадують його спокій, незмінну усмішку, гострий гумор і вміння за будь-яких обставин дбати про безпеку команди. Згодом Максим співпрацював також із The New York Times як водій і фіксер, нерідко – у найгарячіших точках фронту.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання загинув 25-річний литовський доброволець Ігнас Кайлюс, який воював проти РФ на боці України. Чоловік служив у Збройних силах України з лютого 2026 року на посаді помічника гранатометника. Останнє бойове завдання він виконав 2 червня 2026 року.

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Теги: журналіст смерть військові фронт

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