Композитор Татарченко розкрив таємницю хіта Поплавського

Юрій Рибчинський до останнього не вірив в успіх пісні «Юний орел»

Український композитор Геннадій Татарченко жалкує через невдалий продаж пісні «Юний орел» співаку Михайлу Поплавському. В інтервʼю Ростиславу Калацинському Татарченко розкрив таємницю цієї пісні, назвавши суму, яку отримали автори, пише «Главком».

За словами Геннадія Татарченка, автори пісні «Юний орел» отримали $5 тис. Та тепер композитор жалкує, що за роботу він та його колеги, які працювали над композицією, погодилися на фіксовану суму через зневіру у власний успіх.

Якби вони згодилися на іншеі умови, то сьогодні могли б отримувати значні роялті, адже трек за роки здобув широку популярність. До слова, цьогоріч пісні «Юний орел» виповнюється 28 років.

Зазначимо, серед аранжувальників пісні був відомий звукорежисер Володимир Бебешко, автором слів є видатний поет Юрій Рибчинський, який до останнього не вірив в успіх пісні. Під час створення композиції автори мали 19 версій.

Одна з них була народною. Адже, за словами Татарченка, на той час Михайло Поплавський був «українським, комедійним персонажем». Тоді співак потребував пісні для його просування як «співочого ректора». На думку Татарченка, пісня здобула популярність не завдяки співу Поплавського, а образу доброго співака.

«І йому вірили всі не як прекрасному, геніальному співакові, а як хорошій людині, дуже добрій. Він бізнесмен, але людина дуже добра. І він на це поклав багато своїх грошей, між іншим. Так і сформувався імідж простачка-ректора. Він тоді, так би мовити, заліз на цю сцену і почав творити речі, які, з одного боку, здавалися страшними з погляду великого професіоналізму. Але, з другого боку, такі самі речі роблять продюсери у Великій Британії, в Америці – де завгодно», – висловився співавтор пісні Поплавського.

Однак пісня «Юний орел» «затьмарила все небо України», вважає композитор. «І на сьогоднішній день кого не спитаєш, навіть не знають, що ми з Рибчинським це написали. Кажуть: «Міша Поплавський, пісня «Юний орел». Я не сперечаюся ні з ким, тому що написали Татарченко і Рибчинський цю пісню», – додав митець.

Як розповідав «Главком», правоохоронці розкрили фінансову махінацію в одному з найвідоміших мистецьких вишів країни. Керівництво Київського університету культури і мистецтв підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Зокрема, джерела у правоохоронних органах повідомили «Главкому», що 27 березня з обшуками прийшли до колишнього ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського.

До слова, поки правоохоронні органи вивчали фінансову документацію Київського національного університету культури і мистецтв, Михайло Поплавський одразу після слідчих дій заявив про підготовку масштабного ювілейного концерту та зустрівся з третім президентом України Віктором Ющенком. Колишній ректор готується до прийому західних інвесторів та проведення національної премії.