Головна Світ Політика
search button user button menu button

Італія затримала ексрозвідника, який передавав Росії дані про ППО

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Італія затримала ексрозвідника, який передавав Росії дані про ППО
Росіяни цілеспрямовано шукали дані про системи, які захищають Україну від ракетних і дронових ударів
фото ілюстративне

Італієць отримував від куратора з ГРУ по €4 тис. євро готівкою за кожен пакет секретних даних

Прокуратура Риму викрила шпигунську мережу, яка за завданням російської військової розвідки ГРУ збирала інформацію про західні системи протиповітряної оборони для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense News.

Що цікавило Москву

Слідчі встановили, що росіяни цілеспрямовано шукали дані про системи, які західні країни передають Україні для захисту від ракетних і дронових ударів.

Куратор намагався дізнатися про:

  • європейська система ППО Samp-T, яку Італія та Франція поставили Україні;
  • зенітно-ракетна система MBDA CAMM-ER, щодо складання якої в Україні тривають переговори;
  • «Купол Мікеланджело» – система ППО італійської компанії Leonardo з відкритою архітектурою, випробування якої заплановані в Україні на листопад;
  • плани Італії щодо придбання ракет Storm Shadow;
  • програми переозброєння Італії, ЄС та НАТО;
  • допомога Україні у створенні ракет великої дальності.

Крім того, куратора цікавив підводний безпілотник компанії Leonardo, який випробовують у Ла-Спеції, а також ефективність ударів по іранських ядерних об'єктах.

Як діяла мережа

Головним підозрюваним слідство називає 59-річного Гавіно Піраса – колишнього співробітника італійських спецслужб. Його куратором був російський військовий аташе в Римі Михайло Астаков, якого прокуратура вважає офіцером ГРУ.

На таємних зустрічах Астаков передавав Пірасу списки запитів від керівництва й отримував натомість microSD-карти з інформацією – їх залишали в отворі у стіні. За кожен пакет даних росіянин платив €4 тис. євро ($4600) готівкою.

«Все, що я можу тобі дати, я тобі дам, передай це своєму начальнику», – сказав Пірас Астакову, згідно з судовими документами.

За версією слідства, отримані від куратора гроші Пірас використовував для вербування інформаторів серед італійських військових. Наразі триває слідство щодо ще п'ятьох імовірних інформаторів.

Що вже встигли злити росіянам

За стенограмами розмов, Пірас повідомив куратору, що Україні у далекобійних ударах по російських нафтових об'єктах допомагає британська, а не італійська розвідка. Також він розповів, що італійські фахівці вивчають трофейний російський танк Т-90.

«Вони не розуміють, як кулемет, встановлений на ньому, працює автономно. Якщо їм вдасться викрасти секрет, вони це зроблять, тому будьте обережні», – попереджав Пірас Астакова.

У квітні 2025 року куратор також запитував інформацію про італійську компанію Avio, яка виробляє ракетні двигуни, – вже після того, як фірма почала постачати армії США твердопаливні двигуни для ракет.

Реакція Італії

Адвокат Піраса після затримання заперечив, що його підзахисний передавав Росії будь-яку секретну інформацію.

Уряд Італії у відповідь оголосив про висилку двох російських військових аташе з посольства в Римі, включно з Астаковим.

«Москва продовжує використовувати гібридну війну для нападів на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання в італійські інституції та національну безпеку», – заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Нагадаємо, Італія вже оголосила про висилку двох російських військових аташе через їхню причетність до шпигунської діяльності. Схожі випадки фіксували і в інших країнах Європи – зокрема в Берліні німецька прокуратура затримала громадянина Казахстану, який передавав Росії дані про військову допомогу Україні.

Читайте також:

Теги: розвідка росіяни переговори Москва безпілотник слідство Італія Франція гроші міністр прокуратура системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Москві вишикувались величезні черги за пальним
«Думав, до нас не дійде»: на заправках Москви утворилися гігантські черги (відео)
16 червня, 12:49
Попри символічну вагу, документ має суттєве юридичне обмеження
Сенат США зобов'язав Трампа вивести війська з іранського конфлікту
23 червня, 23:54
Націоналісти з РФ закликають Путіна вдарити по урядовому кварталу Києва і застосувати тактичну ядерну зброю
Путінські яструби вимагають відмовитися від переговорів і знищити Київ
27 червня, 07:30
На початку 2023 року водонапірну башту офіційно внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва
Суд відкрив справу щодо захисту історичної водонапірної башти в Києві
24 червня, 13:35
Токарівка Друга на Харківщині залишилась без жителів
Росіяни вбили останню мешканку прикордонного села на Харківщині
9 липня, 17:32
Зеленський розповів, що має стати одним із ключових результатів саміту НАТО
Зеленський розповів, що має стати одним із ключових результатів саміту НАТО
2 липня, 19:45
На думку Сікорського, саме військовий тиск, а не дипломатичні декларації, змушував Москву переглядати свою політику
«Путін має номер Зеленського»: міністр закордонних справ Польщі розповів, від чого залежить завершення війни
5 липня, 20:07
Значні провалля утворилися безпосередньо в зоні поховань
Будівництво військового кладовища: підрядник отримав 750 млн грн одним платежем
6 липня, 10:03
Пєсков заявив, що «СВО» перетворилася на «справжню війну»
Пєсков назвав «СВО» війною: Центр протидії дезінформації пояснив, що це означає
Вчора, 13:02

Політика

Дефіцит бензину змусив Росію відправити вчителів на заправки
Дефіцит бензину змусив Росію відправити вчителів на заправки
Італія затримала ексрозвідника, який передавав Росії дані про ППО
Італія затримала ексрозвідника, який передавав Росії дані про ППО
Експерти зафіксували підготовку Росії до війни з НАТО
Експерти зафіксували підготовку Росії до війни з НАТО
Дрони вразили один із найстаріших НПЗ Росії: чим особливий цей завод
Дрони вразили один із найстаріших НПЗ Росії: чим особливий цей завод
Китай створив мікрохвильову зброю проти супутників Starlink
Китай створив мікрохвильову зброю проти супутників Starlink
НАТО назвало критичний період для конфлікту з Росією
НАТО назвало критичний період для конфлікту з Росією

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2026
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
52K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua