Італія затримала ексрозвідника, який передавав Росії дані про ППО

Росіяни цілеспрямовано шукали дані про системи, які захищають Україну від ракетних і дронових ударів

Італієць отримував від куратора з ГРУ по €4 тис. євро готівкою за кожен пакет секретних даних

Прокуратура Риму викрила шпигунську мережу, яка за завданням російської військової розвідки ГРУ збирала інформацію про західні системи протиповітряної оборони для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense News.

Що цікавило Москву

Слідчі встановили, що росіяни цілеспрямовано шукали дані про системи, які західні країни передають Україні для захисту від ракетних і дронових ударів.

Куратор намагався дізнатися про:

європейська система ППО Samp-T, яку Італія та Франція поставили Україні;

зенітно-ракетна система MBDA CAMM-ER, щодо складання якої в Україні тривають переговори;

«Купол Мікеланджело» – система ППО італійської компанії Leonardo з відкритою архітектурою, випробування якої заплановані в Україні на листопад;

плани Італії щодо придбання ракет Storm Shadow;

програми переозброєння Італії, ЄС та НАТО;

допомога Україні у створенні ракет великої дальності.

Крім того, куратора цікавив підводний безпілотник компанії Leonardo, який випробовують у Ла-Спеції, а також ефективність ударів по іранських ядерних об'єктах.

Як діяла мережа

Головним підозрюваним слідство називає 59-річного Гавіно Піраса – колишнього співробітника італійських спецслужб. Його куратором був російський військовий аташе в Римі Михайло Астаков, якого прокуратура вважає офіцером ГРУ.

На таємних зустрічах Астаков передавав Пірасу списки запитів від керівництва й отримував натомість microSD-карти з інформацією – їх залишали в отворі у стіні. За кожен пакет даних росіянин платив €4 тис. євро ($4600) готівкою.

«Все, що я можу тобі дати, я тобі дам, передай це своєму начальнику», – сказав Пірас Астакову, згідно з судовими документами.

За версією слідства, отримані від куратора гроші Пірас використовував для вербування інформаторів серед італійських військових. Наразі триває слідство щодо ще п'ятьох імовірних інформаторів.

Що вже встигли злити росіянам

За стенограмами розмов, Пірас повідомив куратору, що Україні у далекобійних ударах по російських нафтових об'єктах допомагає британська, а не італійська розвідка. Також він розповів, що італійські фахівці вивчають трофейний російський танк Т-90.

«Вони не розуміють, як кулемет, встановлений на ньому, працює автономно. Якщо їм вдасться викрасти секрет, вони це зроблять, тому будьте обережні», – попереджав Пірас Астакова.

У квітні 2025 року куратор також запитував інформацію про італійську компанію Avio, яка виробляє ракетні двигуни, – вже після того, як фірма почала постачати армії США твердопаливні двигуни для ракет.

Реакція Італії

Адвокат Піраса після затримання заперечив, що його підзахисний передавав Росії будь-яку секретну інформацію.

Уряд Італії у відповідь оголосив про висилку двох російських військових аташе з посольства в Римі, включно з Астаковим.

«Москва продовжує використовувати гібридну війну для нападів на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання в італійські інституції та національну безпеку», – заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Нагадаємо, Італія вже оголосила про висилку двох російських військових аташе через їхню причетність до шпигунської діяльності. Схожі випадки фіксували і в інших країнах Європи – зокрема в Берліні німецька прокуратура затримала громадянина Казахстану, який передавав Росії дані про військову допомогу Україні.