Кабмін розширив виплати для захисників після російського полону

Свириденко: Завдання держави – забезпечити гідне життя всіх захисників та захисниць, які пережили нелюдські умови російського полону

Уряд розширив можливість отримувати виплати 50 тис. грн на місяць для військових, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Зазначається, що виплату зможуть отримати також поліцейські та представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні.

«Це захисники і захисниці, які потребують стаціонарного лікування більш ніж 30 днів через захворювання, поранення, контузію чи каліцтво. Завдання держави – забезпечити гідне життя всіх захисників та захисниць, які пережили нелюдські умови російського полону», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, 11 жовтня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав проєкт закону щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання і потребують тривалого стаціонарного лікування.

До слова, військові та цивільні українці, які повернулися з полону, мають право на безоплатні послуги в центрах реабілітації та медичних закладах, а їхні рідні можуть отримувати таку допомогу як під час перебування близьких у полоні, так і після їхнього повернення.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке розширює державну підтримку громадян, які пережили російський полон або незаконне позбавлення волі внаслідок війни. Відтепер такі українці зможуть безкоштовно відновлювати окремі документи у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.