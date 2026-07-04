Звідки у Путіна гроші на війну? Російський економіст назвав головне джерело

«Минулого року на війну пішло більше грошей, ніж принесла вся нафта»

Війна Росії проти України оплачується не коштом бізнесу, а за рахунок державного бюджету. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив провідний російський економіст Владислав Іноземцев.

За його словами, сьогодні близько 70% фінансування військово-промислового комплексу та ведення війни забезпечують доходи від продажу нафти й газу.

Економіст наголосив, що частка військових витрат у структурі нафтогазових доходів Росії неухильно зростала протягом останніх 15 років. Якщо наприкінці 2000-х років вона становила близько 25–28%, то до 2021 року зросла до 35–40%. Водночас у 2025 році ситуація стала безпрецедентною.

«За підсумками минулого року військове відомство забрало більше грошей, ніж принесла вся нафта. Цього року буде ще більше», – підкреслив він.

На думку Іноземцева, Кремль міг би покривати додаткові військові витрати за рахунок внутрішніх державних позик, однак обрав інший шлях.

«Якби Путін був притомним, він би зупинив вилучення грошей з бюджету на військові витрати на рівні нафтогазових доходів, а все, що потрібно понад це, фінансував би за рахунок нарощування внутрішнього боргу», – сказав економіст.

Натомість, за його словами, головним інструментом фінансування війни стало підвищення податків, що негативно позначається на економіці.

«Основним джерелом фінансування війни залишається підвищення податків, що, як на мене, повне божевілля», – заявив Іноземцев.

Він навів приклади неефективних податкових рішень російської влади, зокрема туристичного податку та підвищення так званого утилізаційного збору на автомобілі. За словами економіста, в окремих випадках цей збір уже перевищує офіційну вартість самого автомобіля, що призвело до падіння продажів без суттєвого зростання бюджетних надходжень.

Єдиним рішенням, яке дало відчутний фінансовий ефект для бюджету, Іноземцев назвав підвищення податку на додану вартість на 2%. Водночас спроба перевести малий бізнес на систему сплати ПДВ, за його словами, призвела до закриття підприємств або дроблення бізнесу.

«Ці люди давали іншим роботу, платили зарплати, податки. Зараз це все сипатиметься», – підсумував економіст.

Нагадаємо, попри погіршення економічної ситуації в Росії та на окупованих українських територіях, Кремль не демонструє готовності згортати війну. Причина полягає в тому, що Володимир Путін більше не керується економічною логікою під час ухвалення рішень.

Раніше російський економіст і опозиціонер Владислав Іноземцев заявив, що паливна криза сама по собі не здатна суттєво послабити російську армію. На його думку, значно ефективніше впливають удари по логістичних маршрутах, базах постачання та нафтовій інфраструктурі, відновлення якої потребує тривалого часу.