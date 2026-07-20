Головна Світ Соціум
search button user button menu button

По всій Польщі завиють сирени: влада терміново звернулася до громадян

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
По всій Польщі завиють сирени: влада терміново звернулася до громадян
Сирени лунатимуть у кожному регіоні Польщі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під час навчань пролунають два типи сигналів: модульований тривожний звук, який означає оголошення тривоги, та безперервний монотонний сигнал, що сповіщатиме про її завершення

У вівторок, 21 липня, по всій території Польщі лунатимуть сирени повітряної тривоги. Влада вже звернулася до громадян із проханням не панікувати, адже йдеться не про реальну загрозу, а про масштабні навчання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на wydarzenia.interia.

Навчання під назвою «Тривога-26» триватимуть із 07:00 до 19:00. Їхня мета – перевірити готовність загальнодержавної системи оповіщення населення та відпрацювати взаємодію служб у разі надзвичайних ситуацій.

Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) вже розіслав мешканцям країни спеціальне попередження. «Увага! Завтра (21 липня) з 7:00 до 19:00 по всій країні проходитимуть навчання з увімкнення сирен. Зберігайте спокій», – йдеться у повідомленні.

Під час навчань пролунають два типи сигналів: модульований тривожний звук, який означає оголошення тривоги, та безперервний монотонний сигнал, що сповіщатиме про її завершення. Кожен із них звучатиме протягом трьох хвилин.

Організаторами навчань є Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі спільно з Урядовим центром безпеки та Міністерством національної оборони. Додаткові повідомлення про перевірку сирен також оприлюднюють воєводські адміністрації та підрозділи Державної пожежної служби.

Влада наголошує, що навчання мають виключно тренувальний характер і не пов'язані з будь-якою реальною загрозою для населення.

До слова, Росія накопичила значну кількість перехоплених українських безпілотників і може використати їх для провокацій. У зв'язку з цим міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш анонсував засідання комітету з питань безпеки Ради міністрів Польщі. 

Читайте також:

Теги: тривога Польща навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Косіняка-Камиша, загроза з боку Росії для країн НАТО залишається надзвичайно високою
Російська операція проти НАТО. Польща ухвалила термінове рішення
Сьогодні, 17:41
У деяких провідних вишах країни контракт коштує вже понад 100 тис. грн
Скільки коштує навчання у найпопулярніших університетах України. Нові ціни на 2026-2027 рік Освіта
18 липня, 21:00
На польському ринку праці зростає залежність від іноземних найманих працівників
Українці склали більшість працевлаштованих іноземців у Польщі: названо кількість
13 липня, 08:57
На території Естонії з американського контингенту залишились лише обслуговуючі підрозділи
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
Політика ядерного стримування десятиліттями гарантувала безпеку союзників США
Ядерна парасолька США дала тріщину: чого чекати союзникам
5 липня, 03:10
Владислав Косиняк-Камиш зробив заяву про вступ України до ЄС
Польща пригрозила блокувати вступ України до ЄС
30 червня, 07:05
Президент: Вже більш ніж 9500 людей повернули від початку повномасштабної війни
Зеленський повідомив, скільки українців повернулося з полону від початку великої війни
26 червня, 20:11
Ілля Обозовський успішно склав усі іпити
«Трохи здивований». Випускник із Волині розповів, як йому вдалося скласти НМТ на 797 балів
23 червня, 21:28
Нагорода стала причиною дипломатичного скандалу між Україною та Польщею
Що відбувається в Польщі і до чого тут Орден Білого Орла
21 червня, 17:02

Соціум

По всій Польщі завиють сирени: влада терміново звернулася до громадян
По всій Польщі завиють сирени: влада терміново звернулася до громадян
NYT: Міноборони США почало розкривати втрати під час війни в Ірані
NYT: Міноборони США почало розкривати втрати під час війни в Ірані
Познань: група поляків побила пенсіонера, який заступився за українця
Познань: група поляків побила пенсіонера, який заступився за українця
Bild: у Німеччині зірвано акцію правих на честь операції «Валькірія»
Bild: у Німеччині зірвано акцію правих на честь операції «Валькірія»
Росія провалила план мобілізації до безпілотних військ
Росія провалила план мобілізації до безпілотних військ
Reuters: Lockheed Martin вироблятиме дешеву ракету до Patriot
Reuters: Lockheed Martin вироблятиме дешеву ракету до Patriot

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2026
103K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
70K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Сьогодні, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Сьогодні, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua