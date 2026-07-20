По всій Польщі завиють сирени: влада терміново звернулася до громадян

Під час навчань пролунають два типи сигналів: модульований тривожний звук, який означає оголошення тривоги, та безперервний монотонний сигнал, що сповіщатиме про її завершення

У вівторок, 21 липня, по всій території Польщі лунатимуть сирени повітряної тривоги. Влада вже звернулася до громадян із проханням не панікувати, адже йдеться не про реальну загрозу, а про масштабні навчання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на wydarzenia.interia.

Навчання під назвою «Тривога-26» триватимуть із 07:00 до 19:00. Їхня мета – перевірити готовність загальнодержавної системи оповіщення населення та відпрацювати взаємодію служб у разі надзвичайних ситуацій.

Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) вже розіслав мешканцям країни спеціальне попередження. «Увага! Завтра (21 липня) з 7:00 до 19:00 по всій країні проходитимуть навчання з увімкнення сирен. Зберігайте спокій», – йдеться у повідомленні.

Під час навчань пролунають два типи сигналів: модульований тривожний звук, який означає оголошення тривоги, та безперервний монотонний сигнал, що сповіщатиме про її завершення. Кожен із них звучатиме протягом трьох хвилин.

Організаторами навчань є Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі спільно з Урядовим центром безпеки та Міністерством національної оборони. Додаткові повідомлення про перевірку сирен також оприлюднюють воєводські адміністрації та підрозділи Державної пожежної служби.

Влада наголошує, що навчання мають виключно тренувальний характер і не пов'язані з будь-якою реальною загрозою для населення.

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