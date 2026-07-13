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Військовий облік для 17-річних: Міноборони пояснило, як це зробити

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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Військовий облік для 17-річних: Міноборони пояснило, як це зробити
З 1 серпня ставати на облік буде не можна
фото з відкритих джерел

Одна з можливостей стати на облік не буде доступною з серпня

Юнаки, яким цьогоріч виповниться 17 років, а також їхні батьки мають можливість до 31 липня встати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України

В оборонному відомстві пояснили, що за допомогою «Резерв+» дозволить встати на облік швидко, без візитів до ТЦК СП, черг чи подання паперових документів.

Як встати на військовий облік через «Резерв+»:

  • встановити «Резерв+» або оновити його до останньої версії;
  • увійти до акаунту за допомогою BankID;
  • обрати опцію «Стати на облік»;
  • перевірити інформацію та підтвердити запит;
  • дочекатися автоопрацювання даних.

Після цього в застосунку з’явиться «Резерв ID» зі статусом «Призовник».

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Зауважується, що з 1 серпня ця можливість не буде доступною, і на військовий облік доведеться вставати особисто звертаючись до ТЦК, або ж постановка на облік буде автоматичною після досягнення 18-річного віку. Наголосимо, що постановка на військовий облік не означає призов до армії. Це обов'язкова формальність, яка надає військово-обліковий документ, необхідний для вступу до навчальних закладів, працевлаштування, оформлення документів тощо.

Нагадаємо, раніше СБУ нейтралізувала хакерське угруповання, яке створило для «ухилянтів»  підробний мобільний додаток «Резерв+». Фальшивий застосунок повністю імітував справжній, а доступ до нього хакери зробили платним, оцінивши доступ у 1200 грн на місяць.

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Теги: батьки Резерв+ Міноборони

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