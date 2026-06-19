Операція «Рубікон»: Нацполіція накрила нарколабораторії у Києві, на Буковині та Полтавщині (фото)

Під час операції правоохоронці викривали не лише виробників і збувачів наркотиків, а й усю інфраструктуру незаконного ринку

Операція «Рубікон» стала черговим етапом системної роботи Національної поліції з протидії наркозлочинності

Національна поліція провела другий етап масштабної антинаркотичної спецоперації «Рубікон», спрямованої на ліквідацію системи онлайн-збуту наркотиків та психотропних речовин.

До спецоперації залучили понад тисячу правоохоронців, а заходи проводилися у взаємодії з Військовою службою правопорядку та ДСНС. Про це повідомили у Нацполіції, пише «Главком».

У поліції зазначили, що під час операції правоохоронці викривали не лише виробників і збувачів наркотиків, а й усю інфраструктуру незаконного ринку. «Йдеться не лише про безпосередніх лаборантів та збувачів, а й про учасників інфраструктури, які забезпечували роботу онлайн-магазинів, каналів комунікації, логістику, фінансові розрахунки та інші елементи незаконного наркоринку», – наголосили у Нацполіції.

Для документування діяльності наркоугруповань правоохоронці застосовували оперативну роботу, кримінальний аналіз, OSINT-інструменти та блокчейн-розвідку, що дозволило відстежити криптовалютні транзакції та фінансові потоки.

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Що вдалося встановити

За результатами другого етапу операції:

встановлено понад 400 осіб, причетних до наркобізнесу;

146 фігурантам уже повідомили про підозру;

ліквідовано одну лабораторію з виробництва alpha-PVP та три лабораторії з виготовлення амфетаміну;

вилучено майже 90 кг наркотиків, зокрема 67 кг alpha-PVP, 3,6 кг амфетаміну, 1,3 кг мефедрону, 4 кг канабісу та інші речовини;

вилучено понад 570 літрів прекурсорів;

припинено роботу каналів онлайн-збуту наркотиків.

Вартість вилучених наркотиків на «чорному» ринку оцінюється майже у 70 млн грн.

Ліквідували лабораторії у Києві, на Буковині та викрили схему на Полтавщині

На Буковині правоохоронці ліквідували лабораторію з виробництва alpha-PVP та перекрили канал постачання психотропів у різні регіони країни. Вартість вилученого «товару» становить майже 44 млн грн, затримано двох учасників угруповання.

У Києві поліцейські припинили діяльність лабораторії з виробництва амфетаміну, а її організатора затримали.

На Полтавщині викрили двох організаторів схеми незаконного обігу прекурсору «фенілнітропропен». Під час обшуків у них вилучили близько 14 кг речовини, з якої можна було виготовити таку ж кількість амфетаміну.

«Операція «Рубікон» стала черговим етапом системної роботи Національної поліції з протидії наркозлочинності, зокрема її сучасним цифровим формам», – зазначили правоохоронці.

У лютому 2026 року правоохоронці здійснили масштабну спецоперацію «Рубікон». Проведено понад 500 обшуків на території 21 регіону держави.