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Зняття з обліку за $30 тис.: у столиці затримано юриста з фейковим посвідченням полковника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зняття з обліку за $30 тис.: у столиці затримано юриста з фейковим посвідченням полковника
Фейкове посвідчення неіснуючого відомства, вилучене у затриманого
фото: Національна поліція України

Юрист начебто запевнив свого «клієнта», що за $30 тис. зможе вплинути на працівників ТЦК

У Києві затримали 32-річного засновника приватної юридичної фірми, який видавав себе за «полковника внутрішньої служби» вигаданого комітету та за гроші обіцяв вирішити питання з мобілізацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

За даними слідства, юрист запевнив свого «клієнта», що за $30 тис. зможе вплинути на працівників ТЦК. За цю суму чоловіка мали визнати непридатним за станом здоров’я, аби після досягнення 25-річного віку його не призвали до армії. При цьому фігурант обіцяв, що проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) чи відвідувати лікарів не доведеться.

Усі документи «полковник» планував оформити власноруч. Оплату розділили на два етапи: $20 тис. авансу та ще $10 тис. після перевірки й отримання готових паперів безпосередньо у територіальному центрі комплектування.

Затримання зловмисника
Затримання зловмисника
фото: Національна поліція України

Поліцейські затримали зловмисника під час одержання першої частини фінансової винагороди. Під час обшуку у затриманого вилучили гроші, а також два фейкових посвідчення неіснуючого відомства на його ім'я, де він значився «заступником голови комітету» у різних званнях.

Гроші, вилучені у підозрюваного під час обшуку
Гроші, вилучені у підозрюваного під час обшуку
фото: Національна поліція України

Слідчі Печерського управління поліції оголосили киянину про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють походження та справжність вилучених «документів».

Раніше столичні правоохоронці оголосили підозру військовослужбовцю за участь у корупційній схемі з нелегального перетину кордону. За даними слідства, він за $10 тис. пообіцяв своєму знайомому допомогти виїхати з України через Молдову в обхід пунктів пропуску. Підозрюваним виявився 50-річний житель Дніпра. За версією слідства, за $10 тис. він взявся відвезти на автівці знайомого в Умань, а звідти «свої люди» вже мали забезпечити йому переїзд через кордон в обхід пунктів пропуску.

«Главком» писав, що у столиці винесли суворий вирок керівнику благодійної організації, який налагодив схему нелегального переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Свої «послуги» зловмисник оцінив у $12 тис., проте замість заробітку отримав реальний тюремний термін із конфіскацією майна. Слідство встановило, що влітку 2023 року обвинувачений познайомився з киянином, який шукав спосіб виїхати за межі України до своєї матері. Фігурант одразу запевнив чоловіка, що має змогу внести його до системи під виглядом волонтера від власного благодійного фонду.

Теги: Київ мобілізація ухилянти корупція в Україні

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