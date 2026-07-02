В одному з районів Києва вилучено уламки ракети з нерозірваними суббоєприпасами (фото)

12 вибухонебезпечних елементів не здетонували

Вибухотехніки вилучили уламки російської ракети Х-69 та 12 касетних суббоєприпасів до неї на території одного з підприємств в Оболонському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Києва.

Правоохоронці встановили, що частина суббоєприпасів здетонувала, однак 12 вибухонебезпечних елементів залишалися в активному бойовому стані.

Фахівці вибухотехнічної служби безпечно вилучили їх та передали працівникам ДСНС для подальшого знищення на полігоні.

Також поліцейські вилучили уламки корпусу ракети.

Правоохоронці закликали громадян бути максимально обережними та в разі виявлення будь-яких підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них та не намагатися самостійно їх переміщувати. Натомість громадянам рекомендується негайно повідомляти про знахідку до поліції за номером 102.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 20 загиблих, триває розбір завалів.

Унаслідок масованого ракетно-дронового удару по столиці в ніч на 2 липня руйнувань зазнала енергетична інфраструктура міста. Через пошкодження об'єктів компанії ДТЕК частина мешканців Києва наразі знеструмлена.