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В одному з районів Києва вилучено уламки ракети з нерозірваними суббоєприпасами (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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В одному з районів Києва вилучено уламки ракети з нерозірваними суббоєприпасами (фото)
В Оболонському районі впали уламки російської ракети Х-69
фото: Нацполіція

12 вибухонебезпечних елементів не здетонували

Вибухотехніки вилучили уламки російської ракети Х-69 та 12 касетних суббоєприпасів до неї на території одного з підприємств в Оболонському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Києва.

Правоохоронці встановили, що частина суббоєприпасів здетонувала, однак 12 вибухонебезпечних елементів залишалися в активному бойовому стані. 

В одному з районів Києва вилучено уламки ракети з нерозірваними суббоєприпасами (фото) фото 1
В одному з районів Києва вилучено уламки ракети з нерозірваними суббоєприпасами (фото) фото 2

Фахівці вибухотехнічної служби безпечно вилучили їх та передали працівникам ДСНС для подальшого знищення на полігоні. 

Також поліцейські вилучили уламки корпусу ракети.

Правоохоронці закликали громадян бути максимально обережними та в разі виявлення будь-яких підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них та не намагатися самостійно їх переміщувати. Натомість громадянам рекомендується негайно повідомляти про знахідку до поліції за номером 102.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 20 загиблих, триває розбір завалів.

Унаслідок масованого ракетно-дронового удару по столиці в ніч на 2 липня руйнувань зазнала енергетична інфраструктура міста. Через пошкодження об'єктів компанії ДТЕК частина мешканців Києва наразі знеструмлена. 

Теги: Київ ракета уламки ракет обстріл

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