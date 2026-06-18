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Уряд змінив умови «єОселі» для ветеранів та сімей полеглих захисників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уряд змінив умови «єОселі» для ветеранів та сімей полеглих захисників
Держава компенсуватиме процентну ставку до 3% протягом перших 10 років
фото з відкритих джерел

Встановлюються нові норми на площу житла для всіх позичальників

Ветерани та сімʼї полеглих захисників зможуть отримати пільгову іпотеку «єОселя» під 3%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, до 6% з 11 року», – йдеться у повідомленні.

За словами Свириденко, зміни почнуть діяти через місяць. Встановлюються нові норми на площу житла для всіх позичальників:

  • для квартир: 52,5 кв. м – для однієї людини; 73,5 кв. м – для сім’ї з двох або трьох людей; додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 кв. м.
  • для житлових будинків: 62,5 кв. м – для однієї людини; 83,5 кв. м – для сім’ї з двох або трьох людей; додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 125,5 кв. м.

«Ми і надалі покращуватимемо умови програм для наших захисників, ветеранів та їх сімей. Деталі програми та подача заявки у «Дії», – наголосила Свириденко.

До слова, 1 травня в Україні розпочався новий етап державної програми допомоги постраждалим від війни – «Житло для ВПО з ТОТ». Відтепер переселенці з тимчасово окупованих територій, які мають житлові сертифікати, можуть забронювати кошти для купівлі нової домівки через застосунок «Дія».

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Теги: нерухомість ветеран Юлія Свириденко

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