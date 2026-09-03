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Німеччина вирішила посилити Україну у відповідь на російську диверсію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Німеччина вирішила посилити Україну у відповідь на російську диверсію
Iris-T – сучасний німецький зенітний ракетний комплекс, призначений для протиповітряної оборони та перехоплення повітряних цілей
фото: armyinform.com.ua

Берлін готує одразу кілька кроків проти Москви, частина з яких безпосередньо посилить можливості Києва

Німеччина планує суттєво посилити військову та розвідувальну підтримку України в межах комплексу заходів у відповідь на російську атаку безпілотників в аеропорту Лейпциг/Галле. Київ може отримати додаткову зброю, розвіддані та допомогу з визначенням координат цілей на території РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

За даними журналістів, посилення позицій України у війні проти Росії стане однією зі складових нового підходу Берліна. Німецька влада готує низку заходів після атаки російських дронів на аеропорт Лейпциг/Галле.

Зокрема, вже у вересні Берлін планує передати Україні тисячі ударних безпілотників. Київ також має отримати ракети для систем протиповітряної оборони Iris-T.

Водночас Німеччина налаштована поглибити співпрацю між німецькими та українськими розвідувальними службами. За інформацією джерел видання в уряді ФРН, команда канцлера Фрідріха Мерца планує допомагати Україні з визначенням координат цілей для проведення контратак по території Росії.

Однак військовою та розвідувальною допомогою Україні плани Берліна не обмежуються. Німецька влада також має намір розширити можливості власних спецслужб у протидії ворожим операціям.

За словами джерел Der Spiegel, найближчим часом Бундестаг може підтримати закон про спецслужби, який розширить спектр доступних їм «активних заходів» для протидії ворожим атакам.

Зокрема, співробітники Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) можуть отримати ширші повноваження для протидії кіберопераціям. Їм можуть дозволити отримувати доступ до комп'ютерів і серверів противника та видаляти викрадену інформацію.

Ще одним інструментом може стати втручання німецької розвідки в ланцюги постачання. Зокрема, спецслужби зможуть замінювати окремі компоненти у поставках, які призначені для ворожих держав.

Німеччина також має намір посилити санкційний тиск на Москву на рівні Європейського Союзу. За інформацією видання, команда Мерца домагатиметься ухвалення нових жорсткіших обмежень проти РФ.

Одним із пріоритетів Берліна стане боротьба з російським «тіньовим флотом». Німецька влада також вимагатиме посилення контролю за в'їздом громадян Росії до країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію в атаці на аеропорт Лейпциг/Галле. Після інциденту Берлін оголосив про санкційні заходи проти РФ та почав обговорювати подальші кроки у відповідь на російські дії.

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Теги: росія Німеччина Бундестаг закон аеропорт Україна Берлін влада

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