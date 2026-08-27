Глава ЦРУ закликав Росію завершити війну: деталі зустрічі в Москві

Американська розвідка вважає, що російські війська втратили темп на полі бою

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви закликав російське керівництво серйозно розглянути переговори про завершення війни проти України. За його оцінкою, подальше продовження бойових дій може погіршити військове та економічне становище Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За даними NYT, Реткліфф цього тижня здійснив неанонсований візит до Москви, де передав російській стороні оцінку ситуації на фронті та наслідків війни для Росії. Співрозмовники видання стверджують, що директор ЦРУ закликав Москву укласти домовленість про припинення війни до того, як становище країни стане ще складнішим.

Американський посадовець, за інформацією видання, зустрівся з Олександром Бортниковим – директором Федеральної служби безпеки Росії. При цьому Реткліфф не погрожував російській стороні конкретними наслідками, якщо Володимир Путін відмовиться від переговорів і вирішить продовжувати бойові дії.

За даними NYT, американська розвідка давно звертає увагу на те, наскільки повною та правдивою є інформація, яку радники Путіна доповідають йому про перебіг війни та втрати російської армії.

Американська розвідка бачить проблеми російської армії

Минулого року Дональд Трамп і частина його радників, як пише NYT, виходили з того, що перемога Росії на полі бою є неминучою через її перевагу в людських ресурсах. Однак російські війська зазнали значних втрат, а їхнє просування на фронті сповільнилося.

Реткліфф, як зазначає видання, виходить із того, що Росії настав час перейти до предметних переговорів. Водночас поки незрозуміло, чи свідчить його послання про можливу зміну політики адміністрації президента США щодо Росії та України.

Візит директора ЦРУ став черговою спробою адміністрації Трампа оживити переговорний процес. За даними NYT, дедалі очевидніше, що Україна не має наміру відмовлятися від боротьби на сході навіть в умовах скорочення американської військової підтримки.

Американська розвідка також продовжує підтримувати тісні зв'язки з українською стороною. Ці контакти, за даними NYT, тривають уже понад десять років.

Реткліфф має окремий канал зв'язку з російськими спецслужбами

ЦРУ роками підтримує канали зв'язку з ФСБ та Службою зовнішньої розвідки Росії. Вони існують паралельно до контактів, які з представниками російського керівництва підтримують спеціальний представник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Співрозмовники NYT припускають, що Путін може сприймати пряме повідомлення від директора ЦРУ як більш термінове та достовірне, ніж сигнали, які надходять звичайними дипломатичними каналами. Сам російський президент у минулому працював у спецслужбах.

За даними американського видання, європейські дипломати допускають можливість укладення мирної угоди між Росією та Україною в зимові місяці. Серед факторів, які можуть цьому сприяти, вони називають уповільнення російського наступу на Донбасі та здатність України завдавати Росії значних втрат за допомогою безпілотників.

Окремі європейські представники закликали адміністрацію Трампа залучити до переговорного процесу посадовця з національної безпеки, який міг би передавати Москві жорсткіші сигнали. Реткліфф, відомий своєю жорсткою позицією щодо Росії, на їхню думку, може бути для України прийнятнішим посередником, ніж Віткофф і Кушнер.

Що відомо про зустріч Реткліффа з російською стороною

Водночас є розбіжність у повідомленнях про те, з ким саме Реткліфф зустрічався у Москві. NYT із посиланням на нинішніх і колишніх американських посадовців пише про розмову з Бортниковим.

Водночас директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін 27 серпня підтвердив, що особисто зустрічався з Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня. За його словами, співрозмовники обговорили кілька питань, однак конкретний зміст розмови він не розкрив.

Наришкін назвав контакти між керівниками спецслужб різних країн робочою практикою та заявив, що такі зустрічі належать до звичайної діяльності розвідувальних організацій. Російська сторона при цьому не повідомила, чи йшлося під час його розмови з Реткліффом саме про завершення війни проти України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Сергій Наришкін підтвердив особисту зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом у Москві, однак відмовився розкривати зміст переговорів. Сам Реткліфф відвідав російську столицю 25 серпня з неанонсованим візитом.