Невиплата зарплат: у яких сферах бізнесу найбільше боргів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Невиплата зарплат: у яких сферах бізнесу найбільше боргів
Частіше за інших торік не видавали кошти своїм співробітникам компанії, які виробляють хімічну продукцію
фото: glavcom.ua

Переважно, гроші затримують приватні компанії: 62% усіх боргів за 2025 рік

Станом на початок 2026 року в Україні зафіксовано 36 629 активних виконавчих проваджень через невиплату заробітної плати. За рік кількість таких стягнень зросла на 6%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Минулого року українські компанії встановили антирекорд: було відкрито 9 174 провадження щодо заборгованості із зарплати проти 488 роботодавців. Це на 30% більше, ніж у 2024 році, і найвищий показник за останні п’ять років.

Невиплата зарплат: у яких сферах бізнесу найбільше боргів фото 1

Водночас 56% проваджень, відкритих торік, досі залишаються непогашеними.

Ситуації, коли працівники роками не можуть отримати зароблені кошти, не є поодинокими. Серед справ трапляються й так звані «довгожителі». Найстаріше з виявлених у реєстрі боржників проваджень тягнеться з 2017 року: борг перед працівниками має державне підприємство «Поліськгеодезкартографія», яке нині перебуває в процесі припинення. Загалом майже дві тисячі активних справ було відкрито ще у 2017 році.

Частіше за інших торік не видавали кошти своїм співробітникам компанії, які виробляють хімічну продукцію: понад 2,6 тис. проваджень, або 29% від усіх. Майже стільки ж боргів й у підприємств у сфері постачання електроенергії та газу (27%).

Невиплата зарплат: у яких сферах бізнесу найбільше боргів фото 2

Понад третину всіх відкритих торік проваджень припадає на Дніпропетровщину – 3,2 тис. справ. Зі значним відривом негативний приклад наслідують бізнеси з Івано-Франківщини (1,1 тис.), Сумщини (897) та Львівщини (770). Водночас лише один випадок зафіксовано на Луганщині, ще чотири у Чернівецькій області та 12 проваджень щодо боргів по зарплаті на Волині.

Переважно, гроші затримують приватні компанії: 62% усіх боргів за 2025 рік. Ще чверть справ стосується комунальних підприємств і понад 13% – державних. Найчастіше фігурують товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні та акціонерні підприємства.

Абсолютним лідером за кількістю боргів по заробітній платі стало комунальне підприємство «Теплокомуненерго Олександрійської міської ради», проти якого у 2025 році відкрили 1 446 справ. Далі йдуть «Карпатнафтохім» (1 059), «Дніпроазот» (630), «Світловодськпобут» (491) та «Одеський припортовий завод» (469). Частина компаній до кінця року змогла закрити більшість справ, але в інших сотні проваджень так і залишилися активними.

Нагадаємо, в Україні починаючи з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата підвищилася з 8 тис. до 8 647 грн. Також зросла погодинна мінімальна зарплата – з 48 грн до 52 грн.

