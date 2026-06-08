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Штучний інтелект забере роботу українців? Мінекономіки дало роз’яснення

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Штучний інтелект забере роботу українців? Мінекономіки дало роз’яснення
Головна задача ШІ в Україні – це не заміна людини, а суттєве підвищення її продуктивності
фото з відкритих джерел

Розвиток штучного інтелекту в різних сферах життя викликають чимало дискусій

Автоматизація може призвести до масових звільнень через використання сучасних технологій та штучного інтелекту. Проте в Україні ситуація є унікальною. Штучний інтелект не витіснятиме працівників, а навпаки – допомагатиме бізнесу функціонувати та розвиватися в умовах гострого кадрового дефіциту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева.

Як зазначив Олексій Соболев, головна задача ШІ в Україні – це не заміна людини, а суттєве підвищення її продуктивності. Завдяки новітнім технологіям один працівник зможе виконувати значно більший обсяг роботи за той самий проміжок часу.

«Я думаю, що штучний інтелект збільшить продуктивність. Людина зможе виконувати більше роботи за той час, який є. В України дуже специфічна ситуація, якої немає у наших сусідів. Через дефіцит людей беруть, перенавчають, кожному можна знайти роботу. Такої історії у наших сусідів в Європі немає. І тому нам здається, що дуже природньо буде, коли ШІ просто буде допомагати роботодавцям з тими людьми, які у них є», – зазначив Соболєв.

У свою чергу, директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що частину проблем із нестачею працівників можна вирішити завдяки модернізації виробництв та автоматизації окремих процесів. За її словами, українські підприємства вже активно впроваджують роботизовані системи, які виконують частину рутинних операцій, що раніше потребували ручної праці.

«Бізнес постійно намагається робити модернізацію. За можливості вони беруть участь в різноманітних міжнародних виставках, шукають обладнання, яке може умовно допомогти замінити ручну працю, а цю людину, яка може бути на підприємстві, можна перенавчити або надати додаткових навичок для тієї роботи, де без людини ніяк», – розповіла Жовтяк.

Нагадаємо, за результатами аналізу фінансової звітності за 2025 рік, 78% українських компаній завершили рік із прибутком – це 173 510 підприємств. Водночас 21% бізнесів (45 752 компанії) зафіксували збитки.

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Теги: бізнес штучний інтелект Україна

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