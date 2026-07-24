Довіра росіян до влади впала вдвічі за півроку – The Economist

Удари по складах Wildberries принесли війну у щоденне життя росіян

Задоволеність росіян політикою уряду впала з 45% у січні до 21% у червні, а частка тих, хто вважає, що країна рухається в неправильному напрямку, за рік подвоїлася – з 17% до 35%. Про це пише The Economist, інформує «Главком».

Як удари по складах змінили сприйняття війни

За даними видання, українські удари по нафтопереробних заводах, які спричинили дефіцит пального по всій Росії, уже змусили людей відчути наслідки війни на собі. Останні удари по складах Wildberries ще більше підірвали уявлення, що бойові дії обмежаться лише територією України, і наочно продемонстрували нездатність російської влади захистити власний народ.

«Ці чорні стовпи диму стали частиною повсякденного життя», – розповів виданню один із мешканців Москви. Російська політологиня Олена Панфілова зазначила, що атаки на склади Wildberries тією чи іншою мірою торкнулися майже всього населення: одних – фізично, інших – фінансово, третіх – психологічно.

Торговці, які продають товари на цьому маркетплейсі, заповнили соцмережі відеороликами й дописами про збитки. Утім, для самої компанії Wildberries напад не став цілковитою несподіванкою: ще за два тижні до ударів вона переглянула умови контрактів із продавцями, відмовившись від відповідальності за збитки, пов'язані з війною.

Чому падає довіра до влади й телебачення

За даними провладного ВЦВГД, задоволеність діяльністю уряду впала з 45% у січні до 21% у червні. Кількість людей, які вважають, що Росія рухається в неправильному напрямку, за останній рік подвоїлася – з 17% до 35%, повідомляє незалежна соціологічна компанія «Левада». Рейтинг схвалення самого президента Путіна також знижується.

Кремль не може контролювати настрої росіян – більшість хоче, щоб війна закінчилася. У новинних випусках замовчують інформацію про удари українських безпілотників, що додатково підриває довіру до телебачення – одного з важелів впливу Путіна. Хоча 56% росіян і далі називають телебачення основним джерелом інформації, довіряють йому лише 37%.

Раніше Путін показував росіянам війну на екранах телевізорів. Тепер, підсумовує видання, він переніс її у їхнє повсякденне життя.

Нагадаємо, падіння рейтингів Путіна соціологи фіксують уже понад пів року поспіль: за даними ВЦВГД, показник його довіри знижувався шість тижнів поспіль ще навесні, а Кремль навіть змінив методику соцопитувань, перейшовши на поквартирні обходи – втім, і це дало лише тимчасовий ефект.