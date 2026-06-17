Штучний інтелект залишить без роботи чверть населення? Творці популярного чат-бота оцінили ризики

Розвиток штучного інтелекту може суттєво змінити ринок праці в найближчі роки. У компанії Anthropic, яка створила чат-бот Claude, підготували три сценарії розвитку подій на випадок масштабного витіснення працівників автоматизованими системами. Найрадикальніший із них передбачає безробіття на рівні понад 25%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Gizmodo.

Anthropic готується до можливих наслідків автоматизації

Anthropic представила нову економічну стратегію реагування на можливі наслідки поширення штучного інтелекту. Компанія заявила про готовність інвестувати $350 млн у розробку механізмів підтримки економіки та населення в разі серйозних потрясінь на ринку праці.

У компанії наголосили, що не прагнуть замінити людей технологіями, однак визнають, що певне скорочення робочих місць може стати неминучим наслідком розвитку штучного інтелекту.

«Ми не прагнемо до витіснення робочих місць. Ми працюємо над тим, щоб запобігти цьому або звести його до мінімуму. Певна кількість витіснення, хоча ми не можемо сказати, наскільки значна, може бути неминучим наслідком цієї технології, і наша відповідальність полягає в тому, щоб підготуватися до цього та реагувати на це», – заявили в Anthropic.

Три сценарії залежно від рівня безробіття

Компанія підготувала три сценарії залежно від рівня безробіття. Вони передбачають ситуації зі зростанням безробіття до 5%, 10% та понад 25%.

Для порівняння, нинішній рівень безробіття у США становить близько 4,3%. Востаннє показник перевищував 10% під час пандемії COVID-19 у 2020 році. Рівень у 25% востаннє фіксувався під час Великої депресії у 1933 році.

У разі зростання безробіття до 5% компанія пропонує розширити програми інвестиційних рахунків для молоді, фінансувати перекваліфікацію працівників, реформувати професійне ліцензування та стимулювати роботодавців зберігати персонал.

Якщо безробіття досягне 10%, пріоритетом має стати розширення страхування від безробіття, а також підтримка працівників найбільш вразливих галузей економіки.

Найбільш радикальні зміни передбачені для сценарію, за якого без роботи може залишитися понад чверть працездатного населення. У такому випадку Anthropic допускає створення системи заміщення доходів для великої частини громадян.

«Нам знадобляться нові джерела податкових надходжень та нові способи їх широкого розподілу, серед яких можуть бути базовий дохід, моделі суверенних фондів та механізми розподілу акцій», – зазначили в компанії.

Які механізми підтримки пропонують

Серед можливих джерел фінансування називаються підвищення податку на приріст капіталу, податки на споживання, спеціальні збори з компаній, які використовують штучний інтелект, а також так звані цифрові дивіденди.

Як механізми підтримки населення компанія розглядає універсальний базовий дохід, спеціальні фонди штучного інтелекту та програми участі працівників у капіталі підприємств.

В Anthropic визнають, що наразі неможливо точно спрогнозувати, чи стане вплив штучного інтелекту короткостроковим шоком для ринку праці, чи призведе до довгострокової трансформації економіки зі значно меншим попитом на людську працю.

Нагадаємо, раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що його попередні прогнози щодо стрімкого зникнення офісних професій через автоматизацію виявилися надто песимістичними. За його словами, реальні зміни відбуваються повільніше, ніж очікувалося.

Також нещодавно генеральний директор Meta Марк Цукерберг визнав, що компанія припустилася помилок під час масштабної перебудови робочих процесів, пов'язаної з розвитком штучного інтелекту. Водночас він запевнив співробітників, що до кінця року нових масштабних скорочень у Meta не планується.