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Таємничий орган. Що таке Координаційний центр з бронювання і куди він зник

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Таємничий орган. Що таке Координаційний центр з бронювання і куди він зник
Мінекономіки заявило, що Координаційний центр з бронювання військовозобов’язаних ще не створений
фото: РБК-Україна

Після зміни складу уряду Мінекономіки відкликало своє повідомлення про запуск координаційного органу

Міністерство економіки 16 липня повідомило про створення Кабінетом Міністрів Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану. Новий орган мав координувати роботу державних органів у сфері бронювання та допомагати розв’язувати спірні питання. Про це повідомляє «Главком».

Втім уже наступного дня відомство несподівано відкликало власне повідомлення.

«Просимо вважати новину «Кабінет Міністрів утворив Координаційний центр з бронювання військовозобов’язаних», надіслану 16.07.2026 року, недійсною», – повідомила пресслужба Мінекономіки.

17 липня зникло повідомлення про створення Координаційного центру з бронювання військовозобов’язаних
17 липня зникло повідомлення про створення Координаційного центру з бронювання військовозобов’язаних
скриншот із сайту Мінекономіки

Як уточнили у відомстві, інформацію розіслали передчасно, оскільки рішення про створення координаційного центру ще не ухвалене.

Згідно з оприлюдненими напередодні матеріалами, Координаційний центр мав діяти як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при Кабінеті міністрів. Також уряд нібито вже затвердив його склад і положення про діяльність.

Передбачалося, що центр координуватиме роботу державних органів у сфері бронювання військовозобов’язаних та напрацьовуватиме рішення щодо проблемних питань, які виникають під час надання відстрочок працівникам критично важливих підприємств.

Крім того, до його повноважень мало входити розгляд пропозицій державних органів щодо надання підприємствам, установам та організаціям статусу критично важливих для економіки, забезпечення життєдіяльності населення, а також для потреб Збройних сил України та інших військових формувань.

У мережі з’явився проєкт постанови, яка мала б затвердити створення Координаційного центру з бронювання
У мережі з’явився проєкт постанови, яка мала б затвердити створення Координаційного центру з бронювання
дані: Кaдровик.ua

У проєкті документа також зазначалося, що державні органи повинні враховувати рекомендації Координаційного центру під час ухвалення рішень про визнання підприємств критично важливими.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутат Олександр Федієнко у коментарі «Главкому» заявив, що не бачить необхідності у створенні додаткового органу, адже система бронювання вже врегульована чинним законодавством.

Навіть після появи повідомлення Мінекономіки залишалося незрозумілим, які саме повноваження матиме центр, за якими критеріями він працюватиме та хто нестиме відповідальність за його рішення.

«У нас уже є постанова №76, де чітко визначені критерії. Є профільні міністерства – енергетики, аграрної політики та інші, які визначають ці критерії. Створювати ще якийсь незрозумілий центр – це елемент створення корупції», – вважає депутат.

На його думку, поява додаткової ланки погодження може суттєво ускладнити процедуру бронювання для підприємств та призвести до затягування процесів.

«Те, що це практично зупинить видачу бронювань і вдарить по економіці України, – це сто відсотків. Фізично неможливо перевірити всі підприємства у короткі строки», – сказав Федієнко.

Водночас він наголосив, що якщо уряд вбачає проблеми у роботі системи бронювання, то перевіряти слід не підприємства, а діяльність органів влади, які ухвалюють відповідні рішення. «Якийсь орган, який окремо перевірятиме підприємства, – так не може бути. Це рішення, на мою думку, суперечить чинній логіці законодавства», – зазначив парламентар.

Схожої позиції дотримується нардепка і членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

У коментарі «Главкому» вона заявила, що створення нового центру не розв’язує жодної із наявних проблем у сфері бронювання та лише додає новий бюрократичний рівень.

«Це рішення не є придатним до життя. Воно створює додаткові органи, які затягуватимуть процес і не вирішуватимуть проблему», – сказала депутатка.

Замість створення нових структур, за словами Бобровської, уряд мав би переглянути підходи до визначення критично важливих підприємств та оцінити масштаби наданих бронювань.

Депутатка також розкритикувала попередній склад Кабінету Міністрів, який, за її словами, ухвалював суперечливе рішення наприкінці своєї каденції. «Це рішення профнепридатного уряду, і за нього дуже соромно», – додала Бобровська.

Нагадуємо, що 16 липня Верховна Рада обрала нових 17 членів уряду, який тепер очолює Сергієм Корецьким.

Раніше «Главком» писав, що Кабінет Міністрів змінив правила бронювання від мобілізації працівників критично важливих підприємств. Зокрема, підвищено вимоги до заробітних плат, оновлено галузеві критерії та ліквідовано маніпуляції із квотами сумісників.

Кількість працівників, які мають бронювання від мобілізації, за останній рік збільшилася на 300 тис. осіб

Відомо, що останніми тижнями представники бізнесу очікували остаточного затвердження нових критеріїв критичності. Найбільше занепокоєння висловлюють аграрії, які попереджають, що окремі господарства можуть втратити право на бронювання працівників у розпал жнив та осінньої посівної кампанії. Всеукраїнська аграрна рада зверталася до уряду із закликом переглянути окремі положення нових критеріїв.

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Теги: Мінекономіки Україна бронювання від мобілізації

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