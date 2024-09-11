Скільки грошей отримують українці з OnlyFans: дані податківців

Доходи з OnlyFans потрібно задекларувати в Україні у передбачений законодавством строк, сплативши з них податки

Кількість українських акаунтів в OnlyFans зростає втричі щороку

Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans, яку часто використовують для створення еротичного контенту. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Податковою одержано інформацію щодо громадян України – творців платного контенту на OnlyFans. Сфера створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans громадянами України стрімко зростає. Кількість акаунтів збільшується в середньому втричі щороку», – написав Гетманцев.

За словами нардепа, отримана податківцями інформація свідчить, що деякі користувачі платформи отримують за створений контент значні кошти.

«Наприклад, громадянкою С. одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans за декілька років понад $4 млн. Також, громадянкою "К" від зазначеної діяльності одержано понад $3 млн, а громадянкою Б. – близько $1,8 млн. Як вам суми?» – зауважив він.

Гетманцев нагадав, що такі іноземні доходи потрібно задекларувати в Україні у передбачений законодавством строк, сплативши з них податки.

«Позитивно ставлячись до будь-якого заробітку грошей, не повʼязаного з насильством, наполегливо рекомендую таким громадянам все ж таки виконати податковий обовʼязок – задекларувати доходи та сплатити податки», – зазначив Гетманцев.

В іншому випадку Державна податкова служба може самостійно донарахувати податки та оштрафувати платника.

«Неподання в установлений законом строк податкової декларації є підставою для донарахування податку від суми одержаного доходу за ставкою 18% та військового збору за ставкою 1,5%, а також 25% штрафних санкцій. Не кажучи вже про неприємність спілкування з БЕБ», – додав нардеп.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва розглянув справу уродженки Одещини, яка заробляла на платформі OnlyFans. Слідство встановило, що обвинувачена виготовляла та продавала зображення та відеопродукцію порнографічного характеру.

До слова, сервіс OnlyFans за минулий рік сплатив до бюджету $1,27 млн.