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Овоч із борщового набору підскочив у ціні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Овоч із борщового набору підскочив у ціні
Станом на 23 лютого українські господарства відвантажували столові буряки по 12-16 грн/кг
фото: Freepik

Буряк став на 17% дорожче, ніж минулого тижня

Цього тижня в Україні відновилася тенденція зростання цін на буряк. Причиною стало підвищення попиту та пожвавлення торгової активності в цьому сегменті. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За оцінками фахівців, більшість господарств призупинили продажі буряків високої якості. Вони очікують ще більшого зростання цін і планують розпочати реалізацію цих коренеплодів на початку березня.

Станом на 23 лютого українські господарства відвантажували столові буряки по 12-16 грн/кг ($0,31-0,41/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж минулого тижня. Фермери підвищують відпускні ціни в цьому сегменті через одразу кілька факторів.

«Насамперед подорожчанню сприяє підвищений попит на цю продукцію: буряки активно закуповують як оптові компанії, так і роздрібні мережі. При цьому пропозиція на ринку дещо обмежена, оскільки низка господарств вважає за краще утримуватися від продажів в очікуванні подальшого зростання цін», – пояснюють аналітики.

До відома, нині ціна на столові буряки в Україні в середньому на 74% дорожча, ніж в аналогічний період минулого року. Учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем.

Нагадаємо, що до березня 2024 року в Україні цибуля підскочить у ціні. Картопля теж стане дорожчою, ніж зараз – її продаватимуть за ціною щонайменше 36 грн за кілограм.

До слова, в Україні стрімко знижуються ціни на моркву. Станом на 8 лютого аграрії були готові відвантажувати моркву за ціною 8-12 грн/кг ($0,21-0,32/кг), що в середньому на 17% нижче, ніж тиждень тому. 

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Теги: буряк борщ ціни овочі

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