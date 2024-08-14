Україна заробляє гроші на знищеній техніці: Міноборони повідомило деталі

За трохи більше ніж пів року Міноборони отримало від перероблення дорогоцінних металів 24,7 млн грн

Міністерству оборони за допомогою знищеної військової техніки на полі бою вдалося накопичити 1 тис. тонн брухту зі вмістом дорогоцінних металів і поповнити державний бюджет. Про це повідомила пресслужба відомства.

У складі брухту було виявлено 100 кг золота, 1,9 тис. кг срібла та 25 кг платини. Його перероблення Міноборони здійснює лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства.

За словами начальника Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковника Олега Коваля, за сім місяців 2024 року відомство отримало від перероблення дорогоцінних металів 24,7 млн грн. До кінця року планують отримати ще не менше ніж 18 млн грн.

Ці кошти розподіляють відповідно до нормативів НБУ: 80% для золота й платинових металів і 50% для срібла спрямовують до державного бюджету, а решту 20% і 50% залишають у спецфонді Міноборони та використовують для забезпечення потреб Збройних сил.



Як повідомлялося, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.