Кредити військовим і їхнім родинам спишуть? Авторка гучного законопроєкту внесла ясність

Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, чому військовим та їхнім родинам не варто чекати автоматичного списання кредитів

Законопроєкт №15458 не передбачив автоматичного списання кредитів військовослужбовцям та членам їхніх родин. Рішення про прощення заборгованості залишилося виключно за банком або іншою фінансовою установою. Про це повідомила авторка законодавчої ініціативи, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, інформує «Главком».

За словами депутатки, останнім часом у медіа почали з'являтися повідомлення про нібито майбутнє списання всіх кредитів військовослужбовцям та їхнім родинам. Через це частина позичальників вирішила, що виплати за кредитами можна припинити та дочекатися ухвалення документа.

«Тож доведеться внести ясність та, ймовірно, декого розчарувати: ні, законопроєкт 15458 не передбачає списання боргів нікому», – наголосила Василевська-Смаглюк.

Вона пояснила, що рішення про списання заборгованості ухвалює виключно кредитор – банк або інша фінансова установа. Законопроєкт №15458 не зобов'язав кредиторів прощати борги військовослужбовцям або членам їхніх сімей.

Натомість документ спростив процедуру для випадків, коли сам кредитор добровільно вирішив списати безнадійний борг. Зокрема, законодавча ініціатива спрямована на усунення податкових зобов'язань, які виникали під час такого прощення заборгованості.

За словами Василевської-Смаглюк, йдеться, зокрема, про ситуації, коли банк або інший кредитор готовий пробачити борг родині загиблого, зниклого безвісти чи полоненого військового, однак після цього виникали податкові зобов'язання.

«От цей абсурд і прибирає 15458. Законопроєкт створює зрозумілий механізм добровільного прощення таких боргів. Для кредиторів також усуваються податкові бар'єри», – пояснила народна депутатка.

Водночас безпосередньо порядок погашення кредитів законопроєкт не змінив. Позичальники або члени їхніх родин, як і раніше, мають взаємодіяти з банком чи іншою установою, яка надала позику, та домовлятися про можливе списання заборгованості.

Якщо кредитор добровільно погодиться піти назустріч позичальнику, ухвалення законопроєкту має спростити відповідну процедуру для обох сторін та усунути податкове навантаження.

«Масового списання кредитів всім – не буде», – підсумувала Василевська-Смаглюк та закликала медіа не маніпулювати змістом законодавчої ініціативи.

Нагадаємо, законопроєкт №15458 зареєстрували у Верховній Раді 30 липня 2026 року. Він стосується врегулювання простроченої заборгованості військовослужбовців, цивільних осіб, які були позбавлені особистої свободи або зникли безвісти, членів їхніх сімей та осіб з інвалідністю під час воєнного стану та у післявоєнний період. Ініціаторкою документа виступила Ольга Василевська-Смаглюк разом з іншими народними депутатами.