Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 8-13 вересня (адреси)

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги

На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами

Цього тижня, із 8 до 13 вересня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, 8 вересня (вівторок) ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

9 вересня (середа) в:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

10 вересня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та

Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської і Турівської);

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

11 вересня (п’ятниця) в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах просп. Повітряних Сил і вул. Максима Токарева), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

12 вересня (субота) в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

13 вересня (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, українські виробники тепличних огірків підвищили відпускні ціни на свою продукцію через високий попит та скорочення пропозиції на внутрішньому ринку. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

Новини світу наразі тепличні комбінати продають огірки за ціною від 30 до 55 грн/кг ($0,67-1,23/кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Раніше повідомлялося, що українські аграрії висловлюють занепокоєння ситуацією на ринку моркви, де ціни знижуються вже третій тиждень поспіль. Торговельно-закупівельна діяльність залишається млявою, тоді як фермерам потрібно терміново реалізувати значні обсяги середніх сортів, які не підлягають тривалій відвантаженню та зберіганню.

До слова, через тривалу спеку та дефіцит вологи врожай картоплі в Україні цього року може скоротитися приблизно на 30%. За прогнозом директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, нинішнє сезонне здешевлення картоплі є тимчасовим, а вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціни можуть зрости приблизно на 30% через нижчу врожайність і скорочення пропозиції на ринку.