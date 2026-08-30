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Скільки коштує хліб в українських супермаркетах наприкінці серпня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Скільки коштує хліб в українських супермаркетах наприкінці серпня
Протягом найбільше місяця здешевів пшеничний нарізний хліб
фото з відкритих джерел

Ціни на основні види хліба залишаються на відносно стабільному рівні

Наприкінці серпня ціни на основні види хліба в Україні залишаються на відносно стабільному рівні, хоча вартість окремих позицій протягом місяця змінювалася. Про це свідчать дані моніторингу цін, оприлюднені agronews.ua, передає «Главком».

За даними на 28 серпня, середня ціна батона «Рум’янець» (450 г) становить 34,45 грн, а батона «Київський Нарізний» (500 г) – 41,95 грн. У сегменті пшеничного хліба нарізка вагою 650 г коштує 44,99 грн, тоді як «Цар Хліб» (600 г) тримається на позначці 57,77 грн.

Найвідчутніше протягом місяця здешевів пшеничний нарізний хліб: до 19 серпня його вартість складала близько 50,99 грн, проте з 20 серпня знизилася до 44,99 грн, втративши приблизно 5 грн.

У категорії житнього хліба «Столичний» (950 г) коштує в середньому 51 грн, а «Riga Бородинівський» (300 г) – 54,83 грн (ціни в торговельних мережах коливаються від 53,50 грн до 57,50 грн).

У порівнянні з липнем 2026 року батон «Рум’янець» здешевів (з 38,11 грн), а вартість батона «Київський Нарізний» та хліба «Riga Бородинівський» залишилася без змін.

Нагадаємо, у  2027 році виробництво курячого м’яса в Україні очікується на рівні 1,54 млн тонн, що на 60 тис. тонн перевищує показники поточного року. Відповідні дані у своєму прогнозі надали аналітики Міністерства сільського господарства США (USDA). 

Головним стримуючим чинником для подальшого розвитку галузі експерти називають воєнні ризики. Ворожі обстріли інфраструктури викликають збої у постачанні електроенергії, ускладнюють логістику та створюють прямого характеру ризики для виробничих процесів.

Раніше повідомлялося, що середня споживча ціна сала в Україні у липні 2026 року становила 210,92 грн за кілограм, що на 1,19 грн менше, ніж у червні. Водночас порівняно з липнем 2025 року продукт подорожчав на 21%. 

У червні середня ціна сала становила 212,11 грн за кілограм. Таким чином, за місяць продукт подешевшав приблизно на 0,6%.

Теги: продукти ціни хліб

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