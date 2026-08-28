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Чому мережа АТБ запровадила обмеження на продаж продуктів? Заява компанії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чому мережа АТБ запровадила обмеження на продаж продуктів? Заява компанії
Обмеження стосуються низки категорій
фото: «Суспільне»

Представник мережі повідомив, чи є в АТБ дефіцит товарів

Мережа АТБ запровадила обмеження на продаж низки продуктів. Причиною компанія називає масову закупівлю соціально важливих товарів перекупниками, через що їх може не вистачити звичайним покупцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Представник мережі зауважив, що в АТБ немає дефіциту товарів. Попри те, що у магазинах вивісили таблички з обмеженням продажу окремих товарів, – ажіотаж створюють продавці, які купують товари великими партіями і перепродають їх.

Начальник управління з корпоративних комунікацій мережі АТБ Сергій Демченко у коментарі «РБК-Україна» сказав, що рішення про встановлення лімітів стало вимушеним кроком на тлі недобросовісних дій оптових перекупників. Зокрема, доступні ціни в мережі спровокували масовий викуп соціально значущої продукції у великих обсягах.

«Обмеження пов'язані, у першу чергу, з недобросовісною конкуренцією, а саме тим, що оптові продавці викупають продукти першої необхідності, і тим самим обмежують звичайних покупців у придбанні тих товарів, які їм необхідні. Ці гравці створюють певний ажіотаж», – підкреслив Сергій Демченко.

За словами представника мережі, головна мета нових правил – захистити роздрібного споживача та запобігти виникненню дефіциту базових продуктів на полицях супермаркетів.

Напередодні повідомлялося, що в магазинах мережі АТБ діють обмеження на продаж окремих категорій товарів. Нові правила застосовуються не лише під час покупок у фізичних магазинах, а й діють при замовленні товарів онлайн.

Нагадаємо, російські атаки суттєво пошкодили складську та виробничу інфраструктуру Fozzy Group, яка об’єднує мережі «Сільпо», «Фора», Thrash! Траш! та Fozzy. Через масштаб втрат компанія вирішила скоротити частину витрат. Вона призупинила найм на відкриті вакансії, скасувала запланований на осінь перегляд зарплат і преміювання за третій та четвертий квартали.

До слова, російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування. За словами міністра аграрної політики, через руйнування складів і логістичних центрів торговельним мережам доведеться перебудовувати систему постачання.

Раніше експерти попереджали, що через російські удари по складах і логістичних центрах з українських магазинів можуть тимчасово зникати окремі товари. Найбільші ризики стосуються продукції, яка швидко псується або потребує спеціальних умов зберігання: м'яса, риби та морепродуктів, молочної продукції, свіжих овочів і фруктів.

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Теги: продукти АТБ

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