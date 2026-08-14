Українка розповіла, скільки коштує влаштувати весілля у Чехії

Українка розповіла, скільки коштують весільна сукня та костюм для нареченого у Чехії

Українка Віта мешкає у Чехії та вже цього серпня виходить заміж, тож підготовка до весілля у самому розпалі. Дівчина розповіла, скільки коштує організація весілля та назвала напрямки головних витрат. Про це пише «Главком» із посиланням на відео нареченої у TikTok.

Місце для церемонії

Весільна церемонія українки відбудеться у каплиці. Вартість не є фіксованою, проте мінімальний внесок починається з близько 6 тис. грн.

«Каплиця, яка належить до католицької церкви, відповідно, фіксованої орендної ціни там немає. Мінімальний внесок Kč 3 тис. (5 640 грн), ми платимо Kč 5 тис. (9 400 грн)», – зазначила Віта.

Документи

Також весілля потребує вирішення низки юридичних питань, тому за документи наречені платитимуть до 13 тис. грн. «Документи. Оскільки я українка, то адміністративна ціна буде трошечки дорожча для нас. Загалом це близько Kč 6–7 тис. (11 280 –13 160 грн)», – сказала емігрантка.

Образи наречених, обручки та декор

Окремою витратою є образи нареченої та нареченого. За словами емігрантки, її сукня, зачіска, макіяж, костюм нареченого та взуття для обох коштували близько 130 тис. грн.

«Моя сукня коштувала Kč 17 тис. (31 960 грн) плюс Kč 1,5 тис. (2 820 грн) взуття. Загалом Kč 18,5 тис. (34 780 грн). Сюди рахуємо макіяж і зачіску — ще Kč 7 тис. (13 160 грн). Костюм і взуття нареченого — Kč 25 тис. (47 тис. грн)», – розповіла авторка відео.

Однією з найбільших витрат стали обручки – Kč 40 тис. (75 200 грн). Окремою статтею є декор, він коштував близько Kč 5–7 тис. (9 400–13 160 грн).

Кейтеринг та готель

Українка не планує влаштовувати застілля на весіллі, тому замовила кейтеринг, який обійшовся їй у Kč 35 тис. (65 800 грн). Зокрема, на оренді готелю чи ресторану майбутнє подружжя заощадило.

«Кейтеринг на 40 гостей Kč 35 тис. (65 800 грн). Не орендували готелі чи якесь місце для гостини, оскільки гостини у нас не буде. Напої та солодке в цю суму не входять, тому додаємо ще Kč 7 тис. (13 160 грн)», – зазначила вона.

Весілля відбудеться у горах, тож молодята замовляли житло лише для себе. «Додатковим пунктом є готелі, які ми окремо проєктували для себе на три ночі. Додаємо ще Kč 17 тис. (31 960 грн)», – зазначила вона.

Фотограф та запрошення

Відеографа пара не замовляла, а лише фотографа, його послуги коштують близько Kč 20 тис. (37 600 грн). Запрошення на весілля українка робила власноруч за Kč 2 тис. (3 760 грн). «Загальна сума у нас виходить близько Kč 165 тис. (310 200 грн). Це при тому, що у нас, знову ж таки, не буде гостини. Якби була гостина, ведучий, музика, це було б значно дорожче. Така сума на весільні витрати в Чехії вважається дуже і дуже бюджетною», – резюмувала дівчина.

Нагадаємо, українка Альона переїхала за кордон у 2021 році разом із чоловіком. Дівчина розповіла, з якими складнощами зіштовхнулася у чужій країні та назвала переваги життя у Чехії.