«А санітаркам дулю?» Медперсонал обурився через закладені у держбюджеті-2027 зарплати

У проєкті держбюджету на 2027 рік передбачили підвищення зарплат медиків, однак працівники галузі залишилися незадоволені

У проєкті бюджету-2027 йдеться про можливість підвищення базової зарплати до 30 тис. грн для лікарів та до 20 тис. грн для медсестер і медбратів. Під дописом Верховної Ради про ці плани користувачі залишили понад 200 коментарів. Медики, зокрема, питають про зарплати молодшого медичного персоналу, звертають увагу на формулювання «до» 20–30 тис. грн та цікавляться, кому саме виплачуватимуть такі суми і скільки працівники фактично отримуватимуть на руки. Про це передає «Главком» із посиланням на допис Верховної Ради у Facebook.

Медики питають про молодший персонал

Одне з найчастіших питань у коментарях стосується працівників, яких у повідомленні про підвищення зарплат окремо не згадали.

«А про молодший медичний персонал навіть не згадуєте?» – запитала одна з користувачок. Вона також описала догляд за лежачими пацієнтами, допомогу під час обстежень, годування та прибирання і зазначила, що, за її словами, отримує за таку роботу близько 6700 грн.

скриншот facebook.com

Інші коментатори також звернули увагу на санітарок та молодших медсестер.

скриншот facebook.com

«А санітаркам? Молодшим медсестрам дулю?» – йдеться в одному з коментарів.

сскриншот facebook.com

Окремо користувачі згадували медсестер, які працюють у школах. Коментатори зазначають, що медична сестра у школі отримує близько 7 тис. грн.

скриншот facebook.com

Кому дістануться 20–30 тисяч

Ще одна тема, яку активно обговорювали під дописом, – саме формулювання «до 20 тис. грн» для медсестер і «до 30 тис. грн» для лікарів.

«До 30 тис. і 30 тис. – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Якщо у лікаря не буде 50 тисяч на руки, а у медсестри 30 тисяч, відтоку медиків із державних структур у приватні не уникнути», – йдеться в одному з коментарів.

скриншот facebook.com

Водночас деякі медики у коментарях розповіли про протилежний досвід. Одна з користувачок написала, що на її роботі працівників попередили про можливе зняття надбавок, заяви за власний рахунок та подальше переведення на мінімальну зарплату. Інша коментаторка відповіла, що їм також повідомили про можливе скорочення або переведення на мінімалку.

скриншот facebook.com

Також користувачі порівнювали запропоновані зарплати медиків із доходами інших категорій працівників. «Лікарям, тобто тим, хто важко і ретельно навчається 8 років, планується 30 000, а держслужбовцям – 60 000?» – йдеться в одному з коментарів.

скриншот facebook.com

Водночас серед понад 200 коментарів були й позитивні реакції. «Ну нарешті хоть щось», – написав один із користувачів.

скриншот facebook.com

Що передбачає проєкт бюджету

Фінансування Програми медичних гарантій у 2027 році планують збільшити до 225 млрд грн – це на 33,5 млрд грн більше, ніж цьогоріч. За даними Верховної Ради, додатковий ресурс має дати змогу підвищити базовий рівень зарплат медичних працівників.

У проєкті бюджету йдеться про можливість підвищення базової зарплати до 30 тис. грн для лікарів та до 20 тис. грн для медсестер і медбратів. Водночас у парламенті наголошують, що ці показники є попередніми.

Під час розгляду проєкту бюджету можуть бути внесені поправки, зокрема щодо збільшення фінансування та розміру виплат. Тож остаточні параметри оплати праці медиків у 2027 році залежатимуть від подальшого розгляду та ухвалення державного бюджету.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що з 1 січня 2027 року мінімальна зарплата в Україні може зрости до 9546 грн. Такий показник передбачений проєктом держбюджету, який наразі має пройти розгляд у Верховній Раді.